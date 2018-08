OSP insta a la comunidad de regantes a que limpie ya el estanque de El Salto

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro, que gestiona OSP, ha instado a la comunidad de regantes del Salto del Agua a que limpie de forma urgente el estanque, según la asesora de Medio Ambiente y Sanidad, María Luisa Parra. La petición se produce después de que Acción Vecinal San Pedro Alcántara criticara el estado en el que se encuentra el estanque y que ha provocado, según el colectivo, la muerte de diversos ejemplares de patos de corta edad.

Según Parra, el estanque es propiedad de la comunidad de regantes y la única responsabilidad del Ayuntamiento es suministrar cada tres meses los productos para evitar las plagas de mosquitos.

Parra asegura que la comunidad de regantes «ha estado reacia a limpiar el agua y no pretendía limpiar» el estanque. Tras diferentes conversaciones, el colectivo se ha comprometido a adecentar el agua del estanque, según la asesora de Medio Ambiente. Para ello, utilizará una barca y redes para eliminar la suciedad «y aquello que se ve más gordo a simple vista», ya que el estanque no se puede vaciar en esta época del año debido a la escasez de lluvias. «La barca la tienen ya. Les falta conseguir la persona que haga el trabajo y le dé otros aspecto al pantano, al menos hasta que lleguen las lluvias y el estanque se pueda vaciar y volver a llenar», agrega la asesora de la formación sampedreña.

A juicio de Parra, el estanque presenta una capa de alga verde que se ha formado después de que el agua se haya corrompido debido a que la comunidad de regantes no la utiliza, pero el agua, señala, es apta para el consumo de los vecinos y de los animales que habitan en la zona. «Antiguamente, el estanque se vaciaba y se utilizaba el agua para regar. Se volvía a llenar y el agua se cambiaba y se iba regenerando. Ahora no se hace. Desde 2016 no se ha vuelto a tocar ese agua. Si te acercas al pantano, se puede ver perfectamente cómo se mueven los peces, las tortugas. El agua está fea si las ves, pero no está contaminada», señala la asesora de Medio Ambiente.

Aquel año el Ayuntamiento contribuyó a adecentar el estanque, siete años después de la última limpieza, señala Parra, que descarta que el Consistorio vuelva a asumir las labores de adecenamiento. «En 2016 se vacío y limpió. Pero no vamos a volverlo a hacer dos años después. Tenemos la seguridad de que el agua no está podrida ni hay problemas de salud para los vecinos», apunta.

A mediados de la pasada semana, Acción Vecinal San Pedro Alcántara emplazó a la Tenencia a limpiar el agua del estanque y adecentar una explanada en la que entrena el equipo de beisbol del núcleo de población.