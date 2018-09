El sindicato de estudiantes quiere ir a pleno para defender las bibliotecas

El sindicato de estudiantes no entiende el motivo del cierre de las bibliotecas municipales en Marbella en plena temporada de exámenes, ya que «la educación es una de las cosas más importantes de una sociedad y deja mucho que desear que un ayuntamiento anteponga las fiestas locales o la falta de personal al derecho a estudiar», insistió a La Opinión de Málaga el portavoz del colectivo, Uriel Romero, que anunció su intención de ir al pleno.

No es la primera vez que el grupo quiere asistir a un pleno municipal. No lo ha hecho hasta el momento porque el Consistorio defiende que «el sindicato de estudiantes no es quién para defender las bibliotecas públicas», añadió el portavoz.

La biblioteca de San Pedro Alcántara ha estado cerrada los fines de semana del mes de agosto por falta de personal, según trasladó el Ayuntamiento al colectivo. Sin embargo, tal y como explicó Romero, en la puerta de las instalaciones había un papel donde se especificaba que en horario de verano sólo abre de lunes a viernes. «Creemos que es muy simple que haya un conserje que se encargue de la apertura de la biblioteca. Es curioso que no pueda haber una persona responsable cuando cobran 70.000 euros al año».

El joven no confirma el cierre de la Marbella, aunque cree que, de todas formas, sería «incómodo que todos los estudiantes de San Pedro se tuvieran que trasladar con todo el tráfico» que hay en la zona durante la temporada estival.

Las reivindicaciones comenzaron en junio tras el cierre de ambas por la feria marbellí, momento en el que tanto universitarios como estudiantes de la ESO, Bachiller y Selectividad tenían que prepararse las pruebas finales. Decidieron no quedarse con los brazos cruzados y emitieron un comunicado de prensa, al que ha tenido acceso este periódico, con el apoyo de Unidos Podemos e IU, en el que también informaron del continuo deterioro de los edificios.

«Entendemos aún menos esta situación de dejadez y deterioro, cuando hemos observado que un 0,3% de los presupuestos generales de Marbella va destinado a bibliotecas públicas, un porcentaje bastante alto para las circunstancias en las que nos las encontramos las y los usuarios. Vemos que existe un gasto de 100.000 euros en obras y trabajos realizados por otras empresas y 20.000 euros en la compra de libros, revistas y prensa; cifras que nos sorprenden por lo poco visibles que son los resultados de estos gastos. Pedimos que se solucionen inmediatamente todos los problemas que impiden que las bibliotecas cumplan su función», expresó el colectivo.