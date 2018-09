Roban 200.000 euros en un atraco a una sucursal bancaria en Marbella

Los empleados de una sucursal de Bankinter ubicada en la principal arteria de comunicación de Marbella, la avenida Ricardo Soriano, se llevaron este lunes una desagradable sorpresa cuando, al llegar a su puesto de trabajo, se encontraron con tres hombres armados que les esperaban para que les franquearan la caja fuerte y apoderarse del dinero en efectivo de su interior.

Los atracadores accedieron al interior de la entidad bancaria a través del método del butrón que practicaron en un local anexo. Una vez dentro, esperaron a que llegaran los empleados, procedimiento que hace barajar a la Policía Nacional la hipótesis de que les fuera imposible hacerse ellos mismos con el contenido de la caja fuerte.

Los ladrones lograron escapar del local con un botín de unos 200.000 euros, según la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancia del atraco, que se saldo sin daños personales.

Según algunas fuentes, los ladrones eran de nacionalidad española y portaban pistolas en el momento del atraco.

Tras la huida de los tres hombres, unos vecinos de los alrededores avisaron del atraco minutos antes de las 8:30 horas, según fuentes policiales y del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Tras recibir el aviso, unos cinco agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar de los hechos, según Jacobo Marugán, jefe de equipo de Century 21 Premier, local ubicado a poca distancia de la entidad bancaria. «Cuando me he enterado de la noticia, he pedido que cerraran la puerta del establecimiento por si acaso nos salpicaba y ya está», ha agregado.

A juicio de Marugán, los atracadores han aprovechado que el local en el que han practicado el butrón se encuentra en una calle poco transitada para acceder al interior de la entidad bancaria.

«Yo no me he dado cuenta de nada. Me he enterado del atraco porque me lo ha comentado la coordinadora de mi negocio», señaló el director de la asesoría inmobiliaria Solvia, Augusto Vidal, cuyo local colinda con la sucursal de Bankinter. A pesar del atraco, Vidal aseguró sentirse «seguro y sin miedo» ya que la avenida Ricardo Soriano «no es una zona peligrosa».

La sucursal de Bankinter está ubicada enfrente de una sucursal de Bankia que el pasado mes de mayo recibió un falso aviso de bomba. La amenaza sembró el caos en el centro de Marbella durante cerca de dos horas ya que la Policía Nacional acordonó gran parte de la avenida Ricardo Soriano. El despliegue de los agentes para prevenir a los vecinos ante una posible explosión obligó a cortar el tráfico en ambas direcciones de la avenida, los autobuses escolares tuvieron que modificar su itinerario y las paradas y los negocios próximos a la sucursal bancaria cerraron.