La exposición ´Marisol, el resplandor de un mito´ llega este jueves a San Pedro

La exposición de César Lucas, 'Marisol: el resplandor de un mito' se inaugura este jueves a las 20.00 horas en la sala de exposiciones Centro Cultural San Pedro, en la plaza de la Libertad del núcleo marbellí.

Esta muestra, que está incluida dentro del programa de actividades en la provincia del centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, estará abierta al público hasta el 18 de octubre, de lunes a viernes de 09.00 a 21.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La exposición de César Lucas, el fotógrafo que más ha fotografiado a Pepa Flores, se estrenó en abril de 2015 en La Térmica y ahora forma parte del programa 'La Térmica en la provincia', que apuesta por llevar la cultura contemporánea a casi 16 municipios de la provincia y que en esta ocasión ha llegado con más de una treintena de instantáneas.

Las fotografías expuestas proceden del archivo personal del autor César Lucas. Han sido tantas las fotografías que le hizo César Lucas a Marisol que ni el propio autor ni su modelo recuerdan bien cuando se han realizado, exceptuando aquellas que fueron publicadas.

Su selección ha sido un proceso complejo debido al gran número de fotografías. Los negativos y diapositivas, que ya tienen medio siglo, se han escaneado y copiado en papel Hahnemüle Fineart de 308 gsm 100 por cien algodón para esta exposición producida por La Térmica. Se trata de una exposición inédita, ya que es la primera vez que se han reunido todas estas fotografías.

Pepa Flores y César Lucas

Pepa Flores inició su carrera siendo una niña prodigio en 1959, y la dio por finalizada en 1985 tras protagonizar la película 'Caso Cerrado', de Juan Caño, en la que compartió reparto con otro malagueño entonces jovencísimo, Antonio Banderas.

Fue descubierta por el productor cinematográfico Manuel Goyanes tras verla actuar y cantar en un grupo de coros y danzas. En 1960, tras el éxito de su primera película, 'Un rayo de luz', dirigida por Luis Lucia Mingarro, que la dirigiría en más películas en su etapa de niña estrella, recibe el premio a la mejor actriz infantil en la Mostra de Venecia. Después protagonizaría muchas más películas, programas de televisión, grabaría discos (representó a España en el Festival de la OTI en 1972 con el tema 'Niña' de Manuel Alejandro) y emprendería su carrera internacional.

En 1963, cuando Marisol ya no es una niña, a César Lucas le encargan hacer las fotografías y comienza su colaboración que duraría una década. Marisol iniciará esta etapa de la adolescencia con el rodaje de la película 'Marisol rumbo a Río' dirigida por Fernando Palacios. Participa en el Show de Ed Sullivan y trabaja bajo la batuta de Mel Ferrer, esposo de Audrey Hepburn' en 'Every day is a holiday'. También trabajó a las órdenes de Juan Antonio Bardem en 'La corrupción de Chris Miller', película de terror, y con Mario Camus en 'Los días del pasado', por la que ganó el premio a mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.

A partir de ese momento abandona su nombre artístico de Marisol y se convierte en Pepa Flores. Bajo este nombre rueda' Bodas de Sangre' (1981) y 'Carmen' (1983), de Carlos Saura, y 'Proceso a María Pineda' (1984), mini serie para Televisión española. Da por finalizada su carrera en 1985.

César Lucas es un referente del fotoperiodismo de España. En 1960 trabaja para el diario Pueblo, y en 1965 crea su propia agencia y empieza a trabajar con grandes estrellas internacionales de cine. Fue además editor gráfico de El País, y después inicia una larga carrera como director de fotografía del Grupo Zeta en el que forma parte de las revistas Interviú y Viajar. Cuenta con premios como el de Fotógrafo del Año del Club Internacional de Prensa en 2006, y el Alfonso Sánchez García de Periodismo Gráfico en 2008.