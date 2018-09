Villa Padierna se asocia con Four Seasons para construir un hotel y villas de lujo

La primera piedra del proyecto se colocará el viernes de la próxima semana en un acto al que acudirán el secretario general de la Organización Mundial del Turismo y la presidenta de la Junta

La cadena de hoteles de lujo Four Seasons desembarcará en Marbella con un proyecto de hotel y residencias privadas de gran lujo en primera línea de playa. Será un «gran proyecto para atraer turistas de mayor calidad a la Costa del Sol, más glamour y seguir luchando contra la estacionalidad turística», señalaron ayer fuentes conocedoras del proyecto.

Los terrenos, propiedad de Villa Padierna Hotels & Resorts, están situados a la entrada de Marbella y cuentan con 700 metros de playa. El objetivo de los promotores es que el proyecto esté listo en el plazo de dos años.

La primera piedra se pondrá, previsiblemente, el próximo viernes, 5 de octubre, a las 18.30 horas. El acto contará con la asistencia del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili; el fundador de Fort Partners, Nadim Ashi; el presidente ejecutivo de la belga Immobel, Marnix Galle; el presidente y CEO de Four Seasons, J. Allen Smith; y el presidente de Villa Padierna Hotels & Resorts, Ricardo Arranz.

También están invitados la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández; el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.

El presidente de Villa Padierna Hotels & Resorts, Ricardo Arranz, confirmó la presencia de estas personalidades y la realización de este gran proyecto para el que Four Seasons ha escogido al arquitecto Richard Meier y que será «una maravilla».

Arranz resaltó la importancia de que Marbella cuente con un complejo turístico de este tipo, que además del hotel tendrá residencias privadas y puso como ejemplo el éxito que, según señaló, han tenido los Four Seasons de Miami, París o Dubai.

Los terrenos donde se ubicarán los edificios del Four Seasons Hotel and Private Residences Marbella at Villa Padierna Beach Resort están «totalmente urbanizados», a la espera, añadió, de que comience la construcción de los edificios del que será uno de los complejos turísticos de mayor lujo de Andalucía. El primer paso será el próximo 5 de octubre.

Ricardo Arranz añadió que Villa Padierna Hotels & Resorts ha buscado como socio a Fort Partners después de tener diversas oportunidades con otras cadenas. Sin embargo, consideró que «la marca que Marbella necesita, de hoteles y restaurantes, es Four Seasons».

El presidente de Villa Padierna Hotels & Resorts manifestó que el proyecto contempla la construcción de resorts con hotel y residencias de lujo con las que Marbella iniciará «una nueva era» en este tipo de turismo, de la misma manera indicó, que sucedió en Miami. «Hasta que no comenzó a tener grandes marcas no creció tanto como destino», agregó.

Según Arranz, Marbella y Madrid «necesitan del glamour que dan este tipo de marcas». Precisamente, Four Seasons está construyendo un complejo en Canalejas que será el primero de España y que abrirá sus puertas, previsiblemente, a principios de 2019.

Ricardo Arranz recordó los diferentes sistemas de alojamiento que existen actualmente en Estados Unidos, además del hotel: apartamentos en terrenos del complejo turístico donde los propietarios pueden disfrutar un máximo de dos meses al año y, después, se da para que el hotel los disponga; o las residencias dentro del resort «en las que uno va cuando quiere y no quiere que nadie más duerma en ellas».

Este tipo de alojamientos, puntualizó Arranz, es del gusto de árabes y rusos. La intención, destacó el empresario, es romper la estacionalidad, una iniciativa que se pretendió lograr a través del segmento de golf pero que no se ha conseguido totalmente. «No somos un destino profesional de golf pese a que tenemos más de 60 campos y en Europa en dos meses están todos cerrados. Portugal sí lo es, e incluso Canarias, pero aquí aunque rompen estacionalidad no es suficiente», apuntó.

Arranz aludió también a la importancia de la gastronomía y puso como ejemplo la llegada a Marbella del restaurante Nobu, del chef japonés Nobu Matsuhisa y el actor Robert De Niro, en el hotel Puente Romano, ubicado en la Milla de Oro, que conecta el centro urbano del municipio con Puerto Banús. La iniciativa ha llevado a que parte de este establecimiento se denomine Nobu Hotel. Según el director general de Turismo de la Costa del Sol, Arturo Bernal, la provincia vive una «efervescencia hotelera» respecto a las inversiones en este tipo de establecimientos.

Durante un debate sobre el estado de la planta hotelera en la provincia al que asistió hace una semana en Marbella, Bernal destacó, entre otros proyectos, la reapertura del antiguo hotel Don Miguel de Marbella, en julio de 2019; la construcción del hotel W, a cargo de Platinum Estates; la apertura de ocho hoteles boutiques en Estepona; o la millonaria inversión de la multinacional Ikos Resorts, propietaria de varios hoteles de lujo en Grecia, adquiridos por el hotel Costa del Sol Princess, también en Estepona.