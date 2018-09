Pide que su escultura se reubique en un enclave de mayor visibilidad

El escultor Ramón Aymerich pidió ayer al equipo de gobierno que reubique en un emplazamiento de mayor visibilidad la obra que creó con motivo de una bienal internacional de arte que albergó Marbella. La escultura está situada en una mediana que cuenta con vegetación de diferentes tipo en la confluencia de la calle Nuestra Señora de Gracia y la avenida Antonio Belón, cerca de El Faro.

«Con el GIL, no hice ninguna gestión para reubicar la figura porque Jesús Gil (exalcalde) era un bruto y no tenía ganas de saber nada de él. Pero al resto de delegados de Cultura les he protestado varias veces. Me dan buenas palabras, pero no me han hecho ni caso. Me torean desde hace años», señala el autor de una de las esculturas que forman parte del patrimonio artístico del municipio y que trabaja la piedra, el bronce, el granito y el acero inoxidable.

Aymerich propone que la figura permanezca en la mediana pero unos metros adelante, donde no la oculten las hojas de las plantas y arbustos. «Sólo hay que moverla cinco metros. La obra me la compró hace 40 años un banco por dos millones de pesetas, que entonces era dinero, y se la regaló al Ayuntamiento. Como al Ayuntamiento no le costó nada, no lo valora y la tiene abandonada», agrega.

El escultor asegura que, antes de ubicarla en su actual emplazamiento, las diferentes corporaciones municipales la politizaron.

«Se dijo que la pondrían en la plaza de Los Naranjos (donde se encuentra la Casa Consistorial) en el lugar de un busto de Franco y al final, la escultura ha terminado ahí en las condiciones en las que está ahora», señala el autor, que, además de tallar esculturas, pinta, escribe y ha elaborado guiones para películas.

Aymerich, que se instaló definitivamente en Marbella a mediados de la década de los setenta, talló la escultura en bronce en Madrid hace unos 40 años y ha sido la imagen de portada de un catálogo sobre sus obras elaborado por el Gobierno de China, país en el que contaba con un taller de talla de piedra.

Otras obras del escultor Ramón Aymerich se pueden contemplar en el Palacio de Ferias y Congresos del municipio.