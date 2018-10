El PP le retirará a Villarejo la Cruz de la Policía Local que le dio en 2014

El portavoz municipal, Félix Romero, anunció ayer que el gobierno local de Marbella iniciará el expediente para retirarle al excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por su presunta participación en el caso Tandem, la Cruz de la Policía Local al mérito profesional con distintivo rojo que le otorgó la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en 2014. Ese año, Romero era delegado de Seguridad Ciudadana y participó en el acto de imposición de la medalla al excomisario.

El equipo de gobierno reaccionó así después de que el concejal socialista José Bernal anunciara que su formación pedirá en pleno al Ejecutivo local que prive a Villarejo de la distinción tras las sospechas sobre el polémico excomisario y de la información en la que el digital eldiario.es recordaba que Muñoz condecoró a Villarejo y a Eugenio Pino, que dirigió la 'policía política' con la que el PP pretendía sacar a la luz presuntas actuaciones corruptas de personas adscritas a determinados partidos políticos.

El PSOE ha pedido por registro de entrada en el Ayuntamiento acceder a los expedientes de ambas condecoraciones para conocer en qué consistió la «acreditada colaboración» de Villarejo con la Policía Local, que justificó la entrega de la medalla al comisario y el interés de Ángeles Muñoz y Félix Romero por otorgarla.

«Todas estas informaciones nos obligan a exigir responsabilidades y explicaciones. El PP en aquel momento actuó como siempre, sin contar con la oposición para tramitar las condecoraciones. Éstas se incluyeron en el pleno en un único punto, que fue apoyado en virtud a la calidad profesional y mérito de los policías locales que obtenían el reconocimiento sin que hubiera lugar a una votación separada», señaló Bernal.

Romero acusó a Bernal de cinismo ya que, según afirmó, el edil socialista votó en pleno a favor de la concesión de la Cruz de la Policía Local a Villarejo.

La propuesta para condecorar al excomisario partió del entonces jefe de la Policía Local y se acordó por unanimidad de todos los grupos políticos que conformaban la corporación municipal, cuando se desconocían los supuestos delitos que se atribuyen a Villarejo. «Bernal no sólo no puso ningún pero, sino que no dudó en respaldar la concesión de la medalla», agregó el portavoz municipal.

Romero recordó que el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero condecoró a Villarejo pocos años antes de que lo hiciera el Ayuntamiento con una medalla que conllevaba una pensión vitalicia. La condecoración con la que la corporación municipal distinguió al excomisario es honorífica y no conlleva ningún derecho económico.