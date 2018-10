Piden revisar la concesión de un aparcamiento en Marbella vinculada a Villarejo

Izquierda Unida ha anunciado hoy que va a solicitar que se revise la concesión del aparcamiento público Los Cipreses que "gestiona una sociedad vinculada al excomisario (José Manuel) Villarejo" de los que aún quedan por explotar 61 de los 75 años para los que fue otorgada.

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Marbella Miguel Díaz ha explicado hoy que la concesión administrativa fue realizada a la empresa Autocobermar SL en eñ 2004, durante el mandato de la entonces alcaldesa Marisol Yagüe, en una parcela de más de 5.000 metros cuadrados situada en la calle Jacinto Benavente.

"Fue una época en la que no se daba luz verde a nada sin el beneplácito de Juan Antonio Roca" -el principal condenado en el caso Malaya-, ha dicho el edil, por lo que considera que el "tándem Roca-Villarejo es una evidencia suficiente como para dar por seguro que es una operación turbia".

Díaz ha explicado que la gestión se concedió a 75 años, y que la empresa paga "un canon de 90.000 euros anuales" al Ayuntamiento y se calcula que recibe un beneficio de "un millón de euros al año".

Según los datos que ha aportado en rueda de prensa, el contrato para la concesión fue firmado con el Ayuntamiento en nombre de la empresa por Antonio Codías Berrocal, "otro personaje imputado en diversas causas de las tramas de corrupción del gilismo", ha dicho.

Ha añadido que, recientemente, se conoció que "en realidad quien ha ejercido en la práctica todo este tiempo como dueño y señor es José Manuel Villarejo Pérez, excomisario actualmente en prisión". "Esta práctica de no aparecer directamente, pero sí mover los hilos, es común en este deplorable personaje de las cloacas del Estado", ha señalado el concejal de Izquierda Unida. Ha indicado que su grupo municipal solicitó el pasado 9 de octubre tener acceso al expediente de esta concesión, pero aún no lo ha recibido.