Bernal afirma que el alcalde de Estepona le propuso tres veces comprar el edificio

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), propuso en tres ocasiones al Ayuntamiento de Marbella que adquiriera la totalidad del edificio que alberga la Delegación de Urbanismo y que es propiedad de una empresa que comparten el regidor; un prófugo del caso Malaya y extestaferro del exasesor Juan Antonio Roca, Juan Hoffmann; y una constructora, según ha afirmado el edil socialista José Bernal.



Las tres reuniones se produjeron a petición de García Urbano, según Bernal, entonces alcalde de Marbella. Los dos primeros encuentros se produjeron entre García Urbano y Bernal en un hotel ubicado en Puerto Banús y el tercero, entre el regidor de Estepona y la entonces delegada de Urbanismo, Isabel Pérez.



En las tres citas, los representantes municipales de Marbella se negaron a que el Ayuntamiento adquiriera el inmueble. En el segundo encuentro, además, García Urbano amenazó con llevar al Ayuntamiento de Marbella a los tribunales al entender que el Consistorio estaba obligado a adquirir el edificio después de que éste quedara en situación irregular tras la anulación, a finales de 2015, del PGOU de 2010.



"García Urbano me dijo que la promoción había sido una ruina para él y sus socios y que no tenía salida. Yo le dije que el inmueble estaba situado en un buen sitio y que era bastante especial, pero que el Ayuntamiento no estaba interesado en adquirirlo", ha señalado Bernal.



El equipo de gobierno, formado por el PP y OSP, aprobará en el pleno de este viernes una modificación presupuestaria de cerca de tres millones de euros para expropiar el inmueble a través de un expediente que se elevará a la sesión plenaria de forma urgente y sin que la oposición lo haya podido analizar. Los fondos proceden de partidas que estaban destinadas a financiar viviendas públicas y obras en los barrios.



Respuesta de García Urbano

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha afirmado que el líder socialista "miente descaradamente y sin pudor, ya que fue el Ayuntamiento de Marbella, siendo él alcalde de la ciudad, el que estaba interesado en disponer de la totalidad del edificio donde se ubica la sede de Urbanismo".



Prueba de ello, según García Urbano, es que si el Ayuntamiento de Marbella con Bernal al frente como alcalde no estaba interesado en este edificio, tal y como dice ahora el líder socialista, "¿por qué asegura que mantuvo hasta tres reuniones para hacerse con este edificio para la ciudad si tan claro tenía, como dice ahora, que no tenía interés en el mismo?".