"Me siento orgulloso de haberme salido del foie y la trufa"

Cuando empezó, hace 25 años, a Dani García le decían que era un loco por no seguir la entonces tendencia afrancesada y apostar por llevar a la alta cocina la tradición andaluza. Hoy, con tres estrellas Michelin en la chaquetilla, se siente orgulloso de ello.

"Cuando yo empecé la alta cocina no existía en Andalucía y la poca que había estaba apegada a Francia y a Bélgica. Cuando me salí del foie y la trufa me dijeron que era una locura, pero de eso es de lo que me siento hoy más orgulloso", ha dicho a Efe el cocinero, que hoy se lleva de Lisboa la tercera estrella para el restaurante que lleva su nombre en Marbella.

También ha querido subrayar la "gran revolución culinaria" que ha vivido en los últimos años Andalucía, que cuenta con 15 restaurantes con "brillos" de la Michelin, otro de ellos, Aponiente (Cádiz) también con la máxima distinción.

Para Dani García, mirar hacia las raíces andaluzas y los productos autóctonos ha sido clave en este cambio, porque "aunque con diferentes estilos, los restaurantes andaluces con estrella respiran Andalucía por los cuatro costados".

Ángel León, de Aponiente, el primero a quien García ha abrazado al conocer que lograba el máximo reconocimiento de Michelin, ha exclamado un "¡Andalucía está de moda!" que el malagueño ha refrendado con datos: "Cataluña tiene tres restaurantes con tres estrellas y Andalucía dos. Esto es inédito y todos los andaluces tenemos que sentirnos muy orgullosos".