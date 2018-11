"La Pollinica es una cofradía que vertebra mi vida y que siempre está muy presente"

­Los 23 de noviembre de cada año están marcados en rojo en los calendarios de Federico Vallés. Tal día como aquel nacieron su padre, José Manuel Vallés, y él; y tal día como aquel de 1968, su padre fundó la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia a su entrada en Jerusalén. La Pollinica, como popularmente se la conoce, se ha convertido en una de las cofradías más emblemáticas de Marbella. El viernes, coincidiendo con la fecha del acta de la fundación del colectivo, Vallés pronunció en la iglesia de La Encarnación el pregón con el que arrancan los actos para conmemorar los 50 años de andadura de La Pollinica. Vallés fue hermano mayor de la cofradía desde 2005 a 2011, cargo que ocupó su padre, maestro de escuela de origen asturiano, desde la fundación de La Pollinica hasta principios de la década de los noventa.

¿Qué supone para usted pronuncia el pregón?

Un gran orgullo ya que toda mi existencia ha estado vinculada a La Pollinica. Mi vida ha estado vertebrada por esta hermandad, hiciera lo que hiciera, como estudiar, en mi dedicación a la música, como padre, político o profesional. Siempre ha estado muy presente. Es mi existencia.

¿Qué llevó a su padre a fundar La Pollinica?

Mi padre era muy cofrade en Málaga, donde se crió. Cuando, ya como maestro, llegó a Marbella para trabajar en las escuelas se dio cuenta de que, a pesar de que había cofradías en el municipio, no había ninguna propia del Domingo de Ramos. Ese día se celebrara una misa y palmas en las calles, pero no había ninguna cofradía. Y fundó en Marbella la cofradía a la que perteneció durante su juventud en Málaga.

Había sido pollinico en Málaga. Además, como maestro de escuela que era, impulsó la cofradía junto a once compañeros, centrada en los niños y en los jóvenes del municipio. Y con esa vocación nació La Pollinica, con la de ser semillero de cofrades. Casi todos los cofrades de Marbella hemos pasado por La Pollinica, hemos vestido su túnica. El día que la cofradía se fundó, yo cumplía dos años.

¿Cómo han sido estos 50 años de vida de La Pollinica?

Nació en una época en la que las cofradías vivían un resurgir. Nació siendo una cofradía moderna. Siempre ha sido una cofradía muy innovadora en su estilo, en la forma de hacer las cosas, en su apuesta por la juventud, en la gestión asamblearia de La Pollinica. Yo diría que ha sido muy audaz en la forma de hacer las cosas.

¿Y cómo ha ido evolucionando en este medio siglo?

La evolución ha sido ascendente, más allá de los vaivenes que haya podido tener. Hay que tener en cuenta que nació en 1968 y el mundo cofrade experimentó cierto declive en la década de los 70 y parte de los 80. Hay una cosa peculiar y es que, en estos 50 años, la Hermandad ha ido fluyendo sin quiebros. Los testigos ha ido pasando de una forma amable de unos a otros. Nunca hemos tenido rupturas ni disputas entre hermanos. La fluidez y la lo fraternal de La Pollinica, visto cómo es el mundo de las asociaciones, es algo de lo que estamos orgullosos.

La cofradía se ha convertido en una de las más entrañables del municipio. ¿A qué cree que es debido?

Así es. En ello ha tenido mucha importancia nuestra vocación de enseñanza y formación y el trabajo constante con niños y jóvenes. Hay que recordar que mi padre era maestro de escuela. Aunque alguien pueda ser de otra hermandad, ha pasado por La Pollinica. La túnica de la cofradía te la has apuesto en algún momento para coger la palma en Domingo de Ramos. Son esos trocitos de cariño que guardas y que te quedas con él para recordarlos toda la vida.

La Hermandad destaca también por ser muy activa en la organización de actos sociales en Marbella.

Siempre hemos estado presente y participando en cualquier proyecto de carácter caritativo. Además, nos hemos preocupado mucho por las cuestiones culturales. Hemos impulsado muchas publicaciones y tenido mucha presencia en iniciativas culturales y formativas. Hemos editado boletines mensuales, organizado charlas y congresos. Son aspectos que van calando en la sociedad y que te ayudan a tener más presencia y una implantación más sólida.

¿Cuántos miembros forman La Pollinica?

Somos unos 500 hermanos. Entre ellos muchos niños, cuyo número ronda los 200 y son de todas las edades. Somos una gran familia.