El PP reúne al Consejo Escolar esta semana tras la presión de las Ampas

La agrupación de las Ampas duda de la convocatoria del Consejo Escolar ya que «no tememos constancia de la reunión», afirman

La directora general de Enseñanza y Cultura de Marbella, Carmen Díaz, tiene previsto convocar este semana el Consejo Escolar Municipal, el órgano en el que el gobierno local y la comunidad educativa abordan las necesidades del sector. El anuncio se produce después de que las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) de doce colegios y seis institutos del municipio pidieran al Ayuntamiento que convocara el órgano «de manera urgente».

La directora general de Enseñanza entiende que la petición de las Ampas, que representan a más de 10.000 familias en Marbella, no es una reivindicación, ya que, sostiene, el Consejo Escolar se ha reunido «en los tiempos que marca el reglamento» desde que el PP recuperó la Alcaldía, a finales del verano de 2017. La última reunión del Consejo Escolar, señala, fue en julio. «En los dos años en que no estuvo gobernando el PP, no se convocó el Consejo Escolar. Pero de eso no es responsable la nueva alcaldesa (Ángeles Muñoz) ni yo», indica. Durante los dos años de gestión del anterior equipo de gobierno, las competencias en Enseñanza recayeron en OSP, con la que el PP firmó la moción de censura en 2017.

La agrupación de Ampas duda de que la directora general de Enseñanza convoque el Consejo Escolar. «Nos asegura que se ha convocado y nosotros no tenemos constancia de ello», señalan fuentes del colectivo.

Díaz, apuntan las fuentes, indicó en una reunión entre las Ampas y el PP que el Consejo Escolar se iba a convocar «antes de fin de año, pero no hemos recibido tampoco notificación oficial».

Las Ampas han pactado un acuerdo marco que contempla diferentes medidas dirigidas al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para mejorar la enseñanza en Marbella. Una semana después de hacer públicas las propuestas, todos los partidos políticos con representación en la corporación municipal y el Parlamento andaluz han suscrito el acuerdo, además de OSP, que no concurre a las elecciones autonómicas y gobierna Marbella en coalición con el PP. Las Ampas tenían previsto reunirse el pasado jueves con Ciudadanos, que carece de representación municipal pero cuenta con diputados en el Parlamento de Andalucía.

Las Ampas piden «de forma urgente y sin demoras» nuevos equipamientos educativos, mejorar el mantenimiento y la climatización de los colegios, habilitar comedores en los centros escolares Hermanos Gil Muñiz y Nuestra Señora del Carmen, reubicar el comedor escolar en el interior del colegio Antonio Machado, terminar con la masificación en las aulas y la construcción de un centro juvenil.

El colectivo quiere que el pleno apruebe en la sesión de noviembre una moción institucional que incluya las demandas.

