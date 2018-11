Sánchez arropa a Díaz en Marbella y pide una amplia mayoría para evitar el bloqueo y el ascenso de la extrema derecha

"Vamos a hacer muchas cosas antes de convocar elecciones", ha insistido el presidente del Gobierno y promete extender la gratuidad de las matrículas en las universidades

El PSOE ha celebrado esta tarde en Marbella su acto central de campaña, con un mitin multitudinario en el Palacio de Congresos de la localidad, marcado por la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo que ha sido su segunda y última aparición en esta campaña para mostrar su respaldo a la candidata socialista, Susana Díaz. Ante unas 2.000 personas (según la organización), Sánchez ha pedido un respaldo masivo para Díaz el dos de diciembre y ha subrayado la importancia de que el PSOE siga gobernando para no poner en peligro los servicios públicos y evitar el avance de los partidos de la derecha. Para los socialistas, así lo ha repetido el propio Sánchez, una victoria holgada de Díaz es clave para evitar "futuros bloqueos" en la conformación del Gobierno. Eso, además de denunciar que el PP y Ciudadanos no sean capaces de vetar los hipotéticos escaños que pueda sacar Vox, en su intento de sacar al PSOE de la Junta.

Ambos mandatarios han llegado al escenario entre fuertes aplausos de militantes y simpatizantes, a grito de "presidente, presidente", y han sido introducidos después por el portavoz del PSOE de Marbella y presidente del PSOE de Málaga, José Bernal, que ha sido el encargado de abrir el mitin. Ante un auditorio que se cree ganador de los próximos comicios, Sánchez ha alentado a acudir de forma masiva a las urnas para evitar sorpresas. "Aquí nadie duda de quién va a ganar, pero sí queremos que el día tres de diciembre no haya bloqueo tenemos que ganar bien el día dos de diciembre para dejar con la miel en los labios a esa derecha", ha advertido. Una derecha, según Sánchez, representada por el PP y Ciudadanos, que "solo quiere paralizar a Andalucía y que está dando alas a la extrema derecha". Sin nombrar directamente a Vox, ha lamentado que el PP y Ciudadanos "estén dispuestos de pactar con quien agita el espantajo de la inmigración y el espantajo de la recentralización".

Además, el presidente del Gobierno, que ha asegurado que le hubiera gustado tener más presencia en la campaña, ha precisado que "el PP y Ciudadanos, conscientes de su derrota, a lo único a lo que aspiran es sumar para recortar y bloquear, que es lo mismo que hacen ya en Madrid". Sobre los planes de Pablo Casado para volver a centralizar competencias relativas a la educación, Sánchez ha perjurado que eso no pasará con un Gobierno del PSOE en La Moncloa. En este sentido, ha vuelto a dejar claro que no da por acabada esta legislatura, a la que aún le ve margen para seguir adelante: "Vamos a hacer muchas costas antes de convocar las elecciones". Entre las medidas, ha resaltado la eliminación de los aforamientos y la subida del SMI a 900 euros. Además, ha adelantado alguna de las propuestas que quiere llevar en su próximo programa electoral. Por un lado, la gratuidad de las matrículas universitarias ("Te copio el copyright, Susana".) y la gratuidad en la educación infantil de 0 a 3 años.

Díaz, que ya se ve como clara ganadora de los comicios ("Vamos a ganar y bien" ha empezado su intervención haciendo referencia al debate de TVE. Según ella, un ejemplo perfecto de cómo está la campaña, sintetizada en una lucha de tres contra uno. La "coalición de los perdedores" que formarían Ciudadanos y el PP, y Adelante Andalucía, "la otra coalición". La mandataria y aspirante a repetir como presidenta de la Junta se ha mostrado muy crítica con el hecho de que tanto Ciudadanos como el PP no hayan vetado expresamente a Vox para pactos postelectorales. "El PP se fue al notario para poner escrito que no nos iba a dejar gobernar, el otro (Juan Marín) ha dicho que antes deja su escaño. Pero no son capaces de decirme si van a pactar con Vox o no". "Primero blanqueaban a la extrema derecha y ahora no descartan los votos de Vox", ha añadido. Díaz también ha atacado a Casado por intención de centralizar las competencias en materia de educación, algo inconcebible para Díaz: "Yo nunca me imaginé que me iba a tocar a volver a liderar junto con los socialistas la defensa de la autonomía. Creía que eso ya era intocable. Pero he visto que no es así".

En relación al nuevo apogeo de las banderas, Díaz ha dicho que "los socialistas no necesitamos envolvernos en banderas porque debajo de las banderas están las personas". "Nosotros no tenemos problema porque queremos a España y Andalucía", ha añadido, además, que la principal bandera del PSOE es la "bandera de la igualdad". A pesar de "venir con los deberes hechos" y sentirse ganadora, Díaz ha pedido una asistencia masiva a las urnas para sacar un resultado que fortalezca su posición. En su mente, así lo ha advertido, la preocupación de que haya un bloqueo a expensas de lo que pase en Madrid. "En democracia hay que saber aceptar la derrota. Los andaluces no pueden estar sin Gobierno hasta que ellos hagan una generales, que es en lo que andan", ha dicho en relación a Casado y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

El cabeza de lista del PSOE por Málaga, José Luis Ruiz Espejo, en una intervención de aliento cercano, resaltando continuamente el orgullo de ser andaluz, nombrando a Manuel José García Caparrós y Manuel Infante, ha pedido que el domingo se llenen las urnas de votos socialistas para frenar así el avance de la derecha: "Os pido que llevéis el domingo las papeletas del PSOE a las urnas porque en Andalucía no tiene sitio la derecha". En este sentido, ha advertido del peligro de una radicalización en el discurso.

José Bernal, por su parte, ha resaltado la labor de los sucesivos gobiernos socialistas para Marbella, repasando varios episodios en los que la ciudad se ha visto beneficiada tanto desde La Moncloa como desde la propia Junta. "Podemos explicar lo que hemos hecho en Andalucía y hemos hecho mucho y muy bien", ha destacado entre los logros el comienzo de las obras del centro de salud de San Pedro Alcántara y el rescate de la concesión del Hospital Costa del Sol. "Aquello que no traía el Gobierno de Mariano Rajoy lo ponía la Junta", ha precisado. Además, ha destacado la importancia del PSOE en la lucha contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, primero con su disolución forzada, y ahora con la devolución de los fondos perdidos en casos como el Malaya. "Fue un gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, el que acabó con un ayuntamiento corrupto. Y va a ser un gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, el que nos va a devolver lo que robaron", ha explicado.

Debido a un aforo que se ha llenado mucho antes de que comience el mitin, unas 700 personas, que se han quedado fuera, han sido reubicadas en una sala colindante para que siguieran el acto.