Duras críticas de las Ampas contra la incapacidad de mejorar la educación

El portavoz del grupo de Ampas que promueven un acuerdo marco para mejorar la educación en Marbella, Álvaro Moreno, expresó ayer con dureza el malestar que siente el colectivo ante la incapacidad, señaló, de la Corporación municipal por solucionar los problemas que afectan al sector.

En el pleno celebrado ayer, en el que los grupos municipales aprobaron por unanimidad las mejoras que propone la Agrupación Independiente de Ampas de Marbella y San Pedro, Moreno pidió a las formaciones políticas que «olviden sus posiciones políticas y cálculos y tacticismos electorales» y aúnen esfuerzos por «tender puentes y mirar por la educación».

«Tras las reuniones que hemos mantenido con los grupos políticos hemos visto que tienen soluciones muy válidas para resolver los problemas que afectan a la educación, pero no son capaces de ponerse de acuerdo para implementarlas, lo que resulta frustrante», agregó el portavoz, que tomó la palabra durante la sesión plenaria.

La agrupación, formada por las Ampas de doce centros de Educación Infantil y Primaria, seis de institutos de Educación Secundaria Obligatoria y una asociación de ámbito educativa, ha entendido que «los problemas que, a veces tiene un Ampa, son problema de todos y entre todos hay que solucionarlos», apuntó el portavoz.

La intervención de Moreno se produjo minutos después de que la presidenta del Pleno, la alcaldesa Ángeles Muñoz, y la oposición discutieran acerca de qué grupo municipal había elevado la moción al pleno. «Se están peleando por cosas sorprendentes. Me quedo sorprendido de ver cómo no son capaces de llegar a acuerdos sobre cosas tan básicas. Les pedimos que no hagan eso con la educación», aseveró.

Moreno pidió a la Corporación municipal que aproveche la alianza histórica de las 18 Ampas y recojan el testigo para mejorar la educación. «La agrupación representa a unas 10.000 familias del municipio que se unen para defender lo de todos, porque la educación es de todos. En estas más de 10.000 familias están representados todos los grupos porque entre ellas están todas las opciones políticas», agregó.

El portavoz instó a los concejales a que «usen sus sillones de privilegio y las herramientas y medios a su disposición» para resolver los problemas que ha detectando el colectivo. «Tienen la obligación de ponerse de acuerdo y de luchar por todos nosotros y no dar esta imagen», apuntó.

La agrupación, cuyas propuestas recibieron ayer el respaldo de las Ampas ajenas al colectivo, pide la construcción de nuevos equipamientos educativos, mejoras en el mantenimiento de los colegios, habilitar comedores escolares en los dos únicos colegios del municipio que carecen de este servicio, terminar con la masificación en las aulas, la construcción de un centro juvenil o la reunión del Consejo Escolar Municipal.

«No dejemos pasar esta oportunidad y vamos todos a hacer cosas por Marbella y por la educación pública. La tenemos que sacar del lugar en la que está y dignificarla», apuntó, Álvaro Moreno.