"Estimamos que en Marbella hay cerca de 60 personas que carecen de un hogar"

­El primer centro en Marbella pensado para ofrecer una asistencia integral a las personas sin hogar abrió sus puertas en febrero. En tan sólo un mes y medio prestó a cerca de 80 usuarios servicios de comida, higiene o lavandería. Concebido para lograr la reinserción laboral de las personas con menos recursos del municipio, el centro, gestionado por Cruz Roja, cuenta con un equipo multidisciplinar formado por monitores, orientadores laborales, mediadores o educadores y trabajadores sociales. Wahnich, además de ser el responsable de las instalaciones, presta las atenciones psicológicas.

¿Qué valoración hace del funcionamiento del centro desde su entrada en funcionamiento?

Lo que queríamos hacer lo estamos consiguiendo. Estamos logrando que haya personas que salgan de su situación en la calle y tengan una inclusión real en la sociedad y en diferentes proyectos. En algunos casos hemos logrado también la inserción laboral de algunos usuarios. Para ello contamos con una fase de aterrizaje y acogida en el centro, de una semana de duración. A partir de ahí, empezamos a trabajar en la fase de embarque, que consiste en hacer un itinerario al usuario para hacerle un proyecto personal de vida y con un apoyo continuo.

Sin embargo, se trata de un centro a las personas sin techo que presta servicio durante el día y cierra por la noche.

El planteamiento es que el centro no se convierta en un lugar de tránsito. No queremos hacer un trabajo paliativo para los usuarios ya que, si les cubrimos las necesidades básicas, jamás saldrán de su situación de calle. No estarían motivados para salir de su situación. Este centro quiere cambiar el sistema. Nosotros damos el apoyo básico pero también la autonomía para salir de la calle. Cubrir la noche supone también mantener la misma situación. Trabajamos con personas que necesitan cambiar su situación, no mantenerla.

¿Cuál es el perfil del usuario del centro?

Sería hombre entre 35 y 60 años con algún tipo de adicción o enfermedad mental. Ahora tenemos más usuarios de nacionalidad española que extranjera. La proporción de foráneos ronda el 35 por ciento, aunque en verano ha subido al 40 por ciento. Entre el colectivo de extranjeros hay bastantes comunitarios, un dato que es muy importante.

¿Qué servicios presta el centro?

Los servicios básicos son el desayuno, la comida y la cena, un servicio de higiene, como el afeitado, y de ducha y el de lavandería y secado para la ropa. Cada usuario tiene un turno para lavar su ropa y, posteriormente, secarla. Garantizamos con estas prestaciones que la personas tenga una dignidad.

¿Cuáles son las principales causas de la exclusión social en Marbella?

Tenemos un mercado de la vivienda que hace que sea muy difícil acceder a una, bien por alquiler o en compra. Además, hay un mercado laboral marcado por la temporalidad y muy dual, con personas muy protegidas y otras que no tienen ningún tipo de protección. Tienen contratos laborales temporales y en cualquier momento acaban en la calle con una indemnización irrisoria. También tenemos muchas personas que, con el paso de los años, han ido perdiendo el contacto con la parte social de las administraciones públicas y desconocen las ayudas a las que pueden acceder.

¿Cuántas personas que carecen de hogar hay en Marbella en la actualidad?

Este proyecto se puso en marcha contando con un estudio de 2016 en el que se calculaba que había unas 40 personas en situación de calle. Pero ese estudio no tiene nada que ver con lo que nos hemos encontrado. No te puedo decir el número real, pero la Unidad de Noche de Cruz Roja atiende en la actualidad a unas 60 personas. La Unidad de Noche sale los lunes y jueves y se financia con fondos propios de Cruz Roja. En cualquier caso, el número de transeúntes varía mucho, pero es el doble de lo que señalaba el estudio.

¿Qué retos tiene por delante Cruz Roja en Marbella?

El primer proyecto es hacer una Unidad Social de Día, además de la de noche. Esa unidad tiene que salir todos los días a apoyar a las personas que viven en la calle. Detectaría a esas personas y les informaría de los recursos que tienen disponibles, entre ellos el Centro de Inclusión para Personas sin Hogar. A partir de ahí, el objetivo es desarrollar un itinerario de vida para esas personas.