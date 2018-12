"Afrontar una nueva edición de Starlite es muy difícil y, al mismo tiempo, excitante"

­Hasta el momento han confirmado su presencia Diana Krall, que debutará; Il Divo, Malú, David Bisbal; el exintegrante de Supertramp Roger Hodgson; Manzanero & Mocedades, José Mercé & Tomatito; y Raphael, que el 27 de julio se subirá al Auditorio de La Cantera de Nagüeles, en Marbella, para interpretar en clave sinfónica y electrónica los éxitos de su dilatada trayectoria profesional que recoge en RESinphónico. El festival de música Starlite ha comenzado a afinar el cartel de artistas para convertirse el próximo verano, por octavo año consecutivo, en una de las principales propuestas de ocio en la Costa del Sol.

Tras ocho celebrando el festival ¿es difícil reinventarse, sorprender, renovar la oferta?

Organizar Starlite es como todo en la vida. Uno puede irse acomodando o salir de tu círculo de seguridad y plantearte nuevos retos. Lo cómodo es repetir siempre el mismo formato, con la misma oferta. Afrontar una nueva edición es más difícil, pero también más excitante. Siempre tienen el gusanillo de inventar, crear, hacer algo nuevo. Y eso motiva porque impide que te relajes, que te duermas. En Starlite, el techo de la edición anterior es el suelo para la próxima y lo superaremos.

¿Cuántos artistas calcula que pasarán por el Auditorio el próximo verano?

Más de 40. Tenemos un concierto, prácticamente, cada día. Abriremos todos los días y algunos domingos también, además de las galas. Además de las actuaciones en el Auditorio, tendremos más espectáculos en el escenario pequeño (situado en la zona lounge, próxima al Auditorio).

¿Qué se está preparando para la zona lounge?

Solemos organizar espectáculo con música más bailable, música electrónica y pinchadiscos. Ahora estamos trabajando también en los establecimientos que habilitaremos en la zona lounge. Calculo que lo tendremos cerrado en abril, antes de Semana Santa. Starlite tendrá además, como siempre ha tenido, una gala solidaria, con Antonio Banderas como anfitrión. La gala es un sello distintivo que diferencia a Starlite.

¿Cómo ha evolucionado la relación entre la organización de Starlite y las administraciones públicas para organizar el festival?

Siempre hemos estado muy receptivos y por la labor de seguir organizando el festival. Nunca hemos tenido subvenciones del Ayuntamiento. Starlite es un proyecto privado y que, además, deja mucho dinero en las arcas del Ayuntamiento. Muchísimo. Hay pocos negocios que dejen el dinero que nos cuesta a nosotros el poder hacer Starlite. Hay otros proyectos de ocio que tienen patrocinio por parte del Ayuntamiento. Lo único que hemos pedido siempre es que nos dejaran trabajar.

¿En qué punto se encuentran las relaciones con la actual corporación municipal?

Ahora estamos más tranquilos porque se ha dado cuenta del valor que tiene Starlite y de que el pueblo de Marbella nos apoyó mucho cuando tuvimos dificultades para seguir. Nosotros generamos 850 puestos de empleo en la zona durante todo Starlite, que no son sólo los 45 días de festival, sino que incluye el montaje y desmontaje de la infraestructura.

¿Volverá el nombre de Marbella a asociarse al de Starlite en la publicidad del festival?

El nombre de Marbella está muy asociado ya a la marca Starlite. Hubo un momento en el que nos acusaron de que nos estábamos aprovechando de la marca Marbella. Inmediatamente, lo retiramos. Normalmente, cuando pones el nombre de la ciudad que alberga el evento, te lo pagan. A nosotros no nos lo pagaron pero, aún así, durante años lo pusimos. Después nos acusan de que nos estábamos aprovechando de ello y beneficiándonos del nombre de Marbella.

¿Pero volverá a figurar el nombre de Marbella junto al de Starlite?

Esto no funciona 'ahora ponme', 'ahora quítame', 'ahora te quiero, ahora no te quiero', 'ahora sí, ahora no'. Parecería un cachondeo.

¿Qué opinión tiene de otros grandes eventos que se han anunciado recientemente en Marbella?

No creo que sea una competencia para Starlite. Creo que todo lo que se haga en un sitio fortalece el destino. Si tienes miedo a la competencia es que no estás dando lo mejor de sí o no estás trabajando en la excelencia. En las calles de lujo, cuantas más marcas haya mejor porque más clientes vamos a tener.