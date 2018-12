La AECC inaugura una Campana de los Sueños en el Hospital Costa del Sol

La Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha inaugurado la primera Campana de los Sueños que se instala en un hospital de la provincia de Málaga.

La AECC cumple así el deseo de Miriam Segura Navarro, paciente, voluntaria y la imagen de La Niña de la Perla que la AECC utilizó en el cartel del II Congreso Andaluz de Pacientes de Cáncer, que quería importarla desde el hospital de Toronto donde recibió tratamiento.

La inauguración ha tenido lugar en la cuarta planta del Hospital Costa del Sol de Marbella, con la presencia del presidente del Comité Técnico de AECC en Málaga, el doctor Antonio Rueda; acompañado por el gerente de la Junta Provincial de AECC Málaga, Pedro González; la voluntaria de AECC en el Hospital Costa del Sol y vicepresidenta de AECC Fuengirola, Paloma Gómez; y la madre de Miriam, Concha Navarro, que ha sido pieza clave para concluir el proyecto de su hija. Por parte del hospital ha estado presente Francisco Martos, director de línea de procesos asistenciales del centro y Juana María Sepúlveda, responsable de la unidad de enfermería, junto a un nutrido grupo de profesionales de dicha unidad y de voluntarios de AECC.

Esta iniciativa se introdujo por primera vez en 1996, en el Centro MD Anderson de Houston, cuando el almirante Irve Le Moyne, agradecido por haber finalizado su tratamiento de radioterapia le regaló la campana de bronce de su barco al centro hospitalario y se instaló en el campus principal.

A partir de ese día los pacientes que querían celebrar una buena noticia o la finalización de su tratamiento, tocaban tres veces la campana.

Miriam Segura, en su blog "Psicocina de Ideas", relató así su experiencia el 13 de febrero de 2016: "Lo primero os pongo en situación. Una vez a la semana voy a quimioterapia. Allí hay una campana que se llama The Bravery Bell, la Campana de la Valentía, que cada vez que alguien termina su última sesión toca, las enfermeras aplauden y le desean a esa persona no volver a verla nunca por allí.

Es algo muy significativo y muy simbólico y yo, la primera vez que lo presencié, con esa vía puesta y ese veneno sanador recorriendo mis venas me emocioné mucho y lloré mucho también. La semana que viene será mi turno de acercarme a ella y hacerla sonar hasta que resuene en las 23 plantas del hospital".

Con esta iniciativa, patrocinada por Janssen y culminada por la AECC junto al Hospital Costa del Sol de Marbella, se pretende fortalecer la unión entre los pacientes y el personal sanitario.

El objetivo de la campana es celebrar la finalización de los tratamientos o cualquier buena noticia que quieran compartir los pacientes. Su sonido expresará la alegría, la felicidad y el bienestar del paciente como símbolo del triunfo obtenido al acabar una etapa dura y difícil como son los tratamientos.

La intención de la AECC es instalar una Campaña de los Sueños en aquellos hospitales donde está presente, tal y como inició Miriam Segura. "En la planta de radioterapia no veo ninguna campana ni nada parecido, es más, creo que la radioterapia está infravalorada y a mí me parece tanto o más dura que la quimio. Es larga, es pesada, es diaria, tiene muchos efectos secundarios, te provoca agotamiento. Así que en estas he pensado que después de mi último día en dos semanas voy a preguntar por la campana, y como creo que me van a decir que no hay pues me voy a poner manos a la obra para donar una al hospital".

Junto a la Campana de los Sueños figura un poema de Miriam Segura Navarro:

Soñar con llegar al final

Soñar con volver a empezar

Soñar porque estás muy cansado

Y hay días que no puedes levantar.

Soñar con los buenos momentos

Soltar, los malos, soltar

Agradecer el camino que viene

Perdonarnos todo y amar

Creer que esto no fue una pesadilla

Crear todo un sueño para despertar.



La Asociación Española Contra el Cáncer pretende que el sonido de la Campana de los Sueños perdure en los pacientes como un recuerdo emocionante y que se convierta en un objetivo a alcanzar, y que transmita esperanza y apoyo a todas las personas que luchan contra el cáncer.

La AECC, 65 años de experiencia en la lucha contra el cáncer Durante el 2017, la AECC ha atendido a más de 465.686 afectados por la enfermedad en España.