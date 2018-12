Comienzan las actuaciones para retirar 400 vehículos abandonados en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella presentó ayer una nueva campaña con la que prevé retirar más de 400 vehículos abandonados de la vía pública, especialmente en los polígonos industriales del municipio.

La intervención persigue mejorar el mantenimiento y el entorno de las zonas industriales de Marbella, según señaló ayer el concejal de Comercio, Vía Pública e Industria, José Eduardo Díaz. «Nuestro trabajo se centró los primeros meses en realizar los trámites administrativos y en habilitar espacios para depositar los coches», agregó el edil.

La primera campaña se emprendió en marzo y se cerró con la retirada de 440 coches, de los que más de 40 se encontraban en el polígono industrial La Ermita. «Fue un número importante», señaló ayer el concejal.

La presencia de estos vehículos fue uno de los principales problemas que los empresarios del polígono trasladaron al Ayuntamiento. «En muchos casos se habían convertido en puntos de vertidos y suciedad, por lo que era urgente actuar», admitió el concejal.

La segunda campaña comienza después de que el Ayuntamiento haya logrado diferentes espacios en los que depositar los vehículos abandonados y abarcará los polígonos de San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y, de nuevo, el polígono industrial La Ermita.

En esta segunda fase se han retirado ya 175 vehículos. «Esperamos que en un plazo de seis u ocho meses podemos tener casi erradicado el problema de los coches abandonados en vía pública», señaló el jefe de la Policía Local, Javier Martín.

Asimismo, de manera paralela a los trámites administrativos, se ha trabajado en habilitar las parcelas para depositarlos hasta que sean tratados para convertirlos en chatarra. Martín recordó que para que un vehículo se considere abandonado debe «o no tener placas de matriculas, o no tener ruedas, o no tener motor o tener una situación que se vea que no se puede mover por sus propios medios» y animó a los vecinos a informar a la Policía Local de la presencia de coches abandonados.

Las diferentes campañas que ha emprendido el equipo de gobierno para retirar los vehículos abandonados de los polígonos industriales del municipio comenzaron después de que los empresarios de Marbella denunciaran el alto número de coches que se encontraban en este estado en el polígono La Ermita.

Los empresarios aseguraron que la presencia de los vehículos, buena parte de ellos en estado de ruina o desvencijados, dificulta a los empleados y clientes encontrar puestos de aparcamiento para estacionar los suyos o impide a los empresarios recepcionar trabajos y ofrece una mala imagen del recinto.