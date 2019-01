Limpiadoras municipales graban un vídeo para reivindicar la ampliación de la jornada laboral

Trabajadoras del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Marbella han grabado un vídeo en el que denuncian las condiciones laborales que padecen desde hace años.

El vídeo, rodado en diferentes enclaves de Marbella, como la plaza de los Naranjos o una de las playas de Marbella, muestra a un grupo de trabajadoras, encabezada por la sindicalista de la CGT, Reyes Caballero, siguiendo una coreografía de Paula Arrieta, bajo la voz de Marina Sánchez y letra de la propia Reyes Caballero, en la que reivindican la jornada laboral completa bajo la música de la canción que inmortalizara Jeniffer López, El anillo.

El colectivo formado por más de 300 mujeres que se dedican a la limpieza de colegios públicos y de instalaciones municipales denuncia que llevan más de dos años reivindicando la jornada laboral completa para alcanzar una pensión digna.

Las mujeres denuncian que hay compañeras con 72 años que siguen trabajando para poder alcanzar una pensión que les permita llegar a fin de mes. Por ello, reivindican un acuerdo incluido en el Plan de Igualdad aprobado por todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Marbella en junio de 2017 en el que se incluye la ampliación de la jornada laboral.

El video, en el que aparecen concejalas como Ana Leschiera (PSOE) y Victoria Morales (IU), muestra el testimonio de algunas trabajadoras que denuncian que son el único colectivo de trabajadores municipales que tienen jornada laboral parcial.

"No queremos disputa, solo que la alcaldesa sea justa, no pido más que la jornada laboral, la completa pido ya", reza el vídeo, en el que reza otra estrofa: "El Ayuntamiento tiene un convenio, Plan de Igualdad, de obligado cumplimiento, acuerdo de pleno, votado por todos, y así no me explico: la jornada pa cuando, la completa pa cuando".

Recientemente, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha manifestado que para ampliar la jornada laboral de estas trabajadoras es necesario hacer una relación de puestos de trabajo, algo que la sindicalista de CGT, Reyes Caballero, niega que sea imprescindible,