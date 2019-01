"Esta profesión es muy dura, de estrés continuo y no te puedes relajar un minuto"

El cocinero deja atrás la dirección de su restaurante situado en el paseo marítimo, que lleva su nombre para dedicar su tiempo a descansar y llevar una vida más tranquila con respecto a la rutina que el trabajo le obliga a llevar.

­Tras toda una vida dedicada a trabajar, Santiago Domínguez ha decidido dar el siguiente paso: la jubilación. Uno de los iconos de la restauración marbellí se retira tras una intensa carrera dedicada a los fogones y a la dirección de su restaurante, que lleva su nombre. Por él han pasado grandes celebridades a nivel internacional. Comenzó a trabajar con cinco años ayudando a su familia y, con esfuerzo y dedicación, ha llegado a ser uno de los mejores.

¿Cómo lleva la jubilación después de estar toda la vida trabajando?

La verdad es que ya tengo ganas. Esta profesión es muy dura y de mucha tensión. Es un estrés continuo. No hay un minuto en que uno se pueda relajar. Desde la noche ya empiezas con los pedidos a los mercados de todas partes de España. Esta es una profesión que tiene que gustarte, no tienes horas porque las circunstancias no lo permiten. Desde la cama ya tenemos que estar funcionando. Por ejemplo, cuando no voy al mercado, recibo una llamada a las cinco para informarme de lo que han encontrado. Además, siempre tienes que estar pendiente de qué hacen los demás, hay que hacer un seguimiento del personal, ya que los dos momentos más importantes en esta profesión es cuando llega y se va el cliente. Tiene que recibirlo el mayor responsable del negocio, por lo que cada movimiento tiene que estar vigilado, de ahí también viene el estrés.

¿Qué es lo que más echará de menos?

Echaré de menos el contacto diario, estar siempre con la sonrisa, estar siempre con el agrado de que el cliente te cuenta su historia, su problema.

¿Qué hará a partir de ahora?

Lo primero que voy a hacer es quedarme en casa tres días sin salir, dormir por las mañanas sin prisa, sin ir corriendo, ni tener en la cabeza todas las citas o que llegas tarde a los sitios. Lo necesito. Los años requieren otro comportamiento físico. Hay días que he estado quince horas metido en la cocina, que es muy dura.

Si no se hubiese dedicado a la cocina, ¿qué le hubiese gustado ser?

No sé hacer otra cosa, aunque en mi profesión he tenido muchas cosas y, entre ellas, también tuve una época que me dedicaba a hacer entrevistas por teléfono con Holanda cuando venían los grandes famosos. Todos los días daba un reportaje de media hora con Holanda. Era muy joven y luchador y me gustaba hacer de todo.

Ha servido usted a varias celebridades internacionales, tanto políticos como miembros de la realeza...

Hemos tenido un orden de 300 personajes importantes que han pasado desde presidentes como los Kennedy o personajes como Anthony Quinn, Salvador Dalí, Antonio Banderas o Julio Iglesias, entre otros. Estoy contento de la trayectoria que he hecho. Ha sido muy dura, eso sí, con mucha fuerza de voluntad lo he realizado. Al restaurante han venido disfrazados a cualquier hora, que no les conocía ni yo. Una vez, estaba en el restaurante Sarkozy y cerca de él estaban unos franceses, que no lo habían reconocido, que me comentaron que la voz era muy parecida a la de su presidente. También hay que estar dispuesto a dar de comer a un cliente a cualquier hora.

¿Cuál es su comida favorita?

Pues curiosamente, a mí me pones unas alubias bien hechas, un estofado de judías o un plato de alubias y me encanta. O fíjate, me pones un par de huevos fritos y soy feliz. Para comer a veces me tomo un bocadillo, no me preocupa mucho para mí mismo la alimentación. Ese es el día a día de un restaurador, que tiene que ir vigilando el bienestar de todo cliente que llega al establecimiento con la esperanza de comer bien y tener un buen producto.

Tiene usted varios reconocimientos por su trabajo y trayectoria ¿A cuál le tiene más aprecio?

Bueno, pues puede ser la Medalla de Oro de la Ciudad, que es el máximo reconocimiento que otorga el ayuntamiento de cualquier municipio a una persona. Además de haber sido reconocido por todos los partidos políticos, que lo votaron por unanimidad. Ni una sola persona se opuso a este reconocimiento y eso me agradó mucho. Ya cuando tienes una edad, tienes a muchos en contra, pero en este caso no, así que le estoy muy agradecido a todos los partidos políticos que estuviesen de acuerdo.

Es usted una persona muy importante y conocida en Marbella. ¿Cómo llevan los marbellíes el paso que va a dar?

La verdad es que ha sido un impacto grande para la gente porque no se lo esperaban. Al ser el decano de la Costa del Sol, ya que soy el más antiguo, mi nombre siempre ha sonado mucho, siempre he estado en primera línea, entonces cuando hablas de irte la gente no se lo cree, se pregunta que cómo es posible, pero es así. Tenía que llegar el momento. Así que, bueno, es una decisión que tenía que tomar. Debería haberlo hecho antes para poder divertirme un poco más, pero menos mal que estoy muy bien de salud y puedo disfrutar de algunos años más.

En los últimos tiempos están muy de moda los programas sobre cocina, ¿qué le parecen?

Para mí están estropeando a los chicos. Yo no soy partidario de esa enseñanza a los niños, porque ellos se piensan que tienen unas dotes que no las tienen. Cada uno puede pensar como quiera. Es otra educación gastronómica por la que tienen que pasar. Hay que pasar, como siempre se ha hecho, por pelar patatas. El aprendizaje dura años, no días. La cocina es otra cosa.