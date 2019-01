El pabellón Elena Benítez adolece de falta de mantenimiento, según IU

La concejala y vocal de Izquierda Unida en la Junta de Distrito de San Pedro Alcántara, Victoria Morales, ha denunciado la situación en que se encuentra el pabellón polideportivo Elena Benítez y anuncia que solicitará en la próxima reunión un plan de arreglo integral de las instalaciones.

Victoria Morales afirma que «las últimas mejoras que se realizaron en este espacio fueron durante la etapa en la que Izquierda Unida formaba parte del gobierno municipal. Dichas mejoras se llevaron a cabo en la zona de las propias pistas deportivas y el suelo de las mismas además de dotar de nuevas canastas al espacio».

El pabellón deportivo Elena Benítez es el espacio deportivo público de mayor tamaño existente en San Pedro Alcántara, utilizado por miles de usuarios de la localidad, un entorno deportivo donde se diferentes actividades para niños y niñas como son gimnasia rítmica, tenis, baloncesto, entre otros. Además, no solamente se imparten actividades para menores sino también personas de todas las edades, con las actividades incluidas en la programación del gimnasio.

El pabellón Elena Benítez también acoge competiciones en estas instalaciones tan importantes como campeonatos a nivel nacional de diferentes disciplinas.

«Sin embargo este espacio tiene deficiencias en su estructura y también las propias por el uso, y que en necesario abordar, y plantear los diferentes arreglos que hay que realizar son muchos los años de abandono que sufre una instalación pública tan importante para San Pedro», señala Morales.

«Izquierda Unida va a trasladar una propuesta a la Junta Municipal de Distrito de San Pedro, reivindicada por los usuarios del pabellón, y esperamos que se asuma dicho compromiso y de forma urgente se elabore el proyecto necesario y la dotación económica para arreglar y adecuar esta infraestructura deportiva». No obstante, según Morales, no tienen mucha esperanza de que sean eficaces en este asunto como no lo han sido en otras propuestas trasladadas y aprobadas en este espacio, y que no han salido del cajón, como son las barbacoas del Parque de los Tres Jardines o el proyecto de retirada de los cables de alta tensión del CEIP Al-Andalus», recuerda la concejala de Izquierda Unida, Victoria Morales.