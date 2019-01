Santiago hace las delicias de pacientes y trabajadores del Hospital Costa del Sol

Los pacientes y trabajadores del hospital Costa del Sol de Marbella se van a llevar hoy una grata sorpresa ya el restaurador decano de la provincia de Málaga, Santiago Domínguez, va a preparar un menú saludable para poner punto y final a los actos organizados con motivo del 25 aniversario de la apertura del hospital.

Decir Santiago es decir sabor a Marbella, a Puerto Banús. Detrás de este nombre cocinado a fuego lento, entre fogones, día tras día, durante más de 60 años, hay un trabajador incansable que mamó la gastronomía en establecimientos míticos como el Perico Chicote de Madrid o el hotel Savoy de Londres.

Su buen hacer ha llevado el nombre de Marbella por todo el mundo y se ganó a pulso la frase: "Si has estado en Marbella y no has ido a Santiago, no has estado en Marbella".

Por su restaurante han pasado desde presidentes como los Kennedy o personajes como Anthony Quinn, Salvador Dalí, Antonio Banderas o Julio Iglesias, entre muchos otros.

Ahora, a sus 80 años, a punto de alcanzar la merecida jubilación, Santiago ha querido sumarse a los actos del aniversario del hospital de Marbella y ha preparado para hoy un menú compuesto: de primero, crema de verdura y marisco, con picatostes; de segundo, corvina co salteado de verduras y setas silvestres; y de postre, tarta de bizcocho y crema.

Para ello, desde primeras horas de la mañana, en la cocina del hospital, Santiago Domínguez junto con el cocinero del centro, Alejandro Sanjuán, y sus equipos han elaborado este delicioso menú para unas 500 personas: 250 pacientes, sin restricciones en la dieta por cuestiones de salud, y para 250 profesionales.