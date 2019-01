El nuevo restaurante de Dani García se llamará 'Leña by Bibo'

El chef marbellí Dani García, que cuenta con tres estrellas Michelín, ha destacado este jueves que sus próximos proyectos son, entre otros, la grabación de un programa de televisión sobre recetas de cocina y la apertura de un restaurante steakhouse --especializado en carne-- en Marbella.

García, que ha participado en el primer almuerzo de 2019 del Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella, ha avanzado que el restaurante especializado en carne se llamará 'Leña by BiBo' y estará ubicado en el establecimiento que en la actualidad ocupa 'Dani García Restaurante', local con el que el chef marbellí obtuvo su tercera estrella Michelin el pasado noviembre en Lisboa.

El establecimiento en el que se ubica 'Dani García Restaurante', en la Milla de Oro de Marbella, cerrará sus puertas el 22 de octubre y experimentará una serie de reformas para reabrir a inicios de 2020 en 'Leña by BiBo'.

"Será un steakhouse fresco, moderno y divertido y basado en la tradición. Igual que en 'Lobito de Mar' el producto estrella es el del mar, en Leña by BiBo será la carne", ha explicado.

El chef marbellí ha indicado que en la actualidad está grabando el programa de recetas de cocina 'Hacer de Comer' que se emitirá de lunes a viernes en TVE a partir del 4 de marzo. García protagonizará 67 programas de media hora de duración en los que realizará "recetas cercanas, sencillas y tradiciones" con la ayuda de un pinche de cocina.

"Será un programa enfocado a la gente que está en casa y que quiere cocinar recetas sencillas, pero con un toque relativamente diferente", ha agregado García, que ha asegurado sentirse "apasionado por la gente que, por cinco o seis euros, es capaz de dar de comer a miles de personas todos los días".

García también ha señalado que, en el transcurso de 2019, abrirá un restaurante BiBo en el aeropuerto de Málaga en un local "espectacular y pocas veces visto a nivel mundial" en un aeródromo; pondrá en marcha en un local ubicado en un hotel de Doha (Catar) otro restaurante BiBo; y, previsiblemente, en octubre o noviembre, abrirá un establecimiento en Madrid del que ha destacado que estará "en un edificio emblemático y con unas vistas espectaculares".

"El proyecto de Doha es nuestra primera salida internacional y le tengo muchas ganas. Para hacer este tipo de cosas es inviable, para mí, estar pendiente de un restaurante con tres estrellas Michelín y poder crecer por el mundo, además de un programa de televisión que estamos grabando y que me absorbe mucho tiempo. También hay muchas posibilidades de trabajar en Londres", ha señalado.

El chef tres estrellas Michelin ha asegurado sentirse "con capacidad y ganas de hacer más cosas y mejores". "No lo sé todo en el mundo de la cocina y eso es un gran reto para mí, algo vital para emprender nuevos proyectos", ha agregado.

García ha destacado la importancia que tiene su equipo para que el chef marbellí haga "cosas relativamente locas". "Es importante tener un equipo en el que crees, pero más importante es que tu equipo crea en ti. Rodearme de gente brillante es algo que he ido aprendiendo con el paso de los años. Dani García no sólo soy yo; es mucha gente, aquellos que me ayudan a realizar mis sueños", ha subrayado.

García ha recordado que, hace 20 años, Andalucía era un "desierto gastronómico" y ha asegurado "sentirse orgulloso" de ser uno de los cocineros que han "cambiado el sentido de la cocina andaluza". "Cuando empecé, las estrellas Michelin estaban dedicadas a la cocina francesa y hoy, Andalucía tiene un nivel brutal en gastronomía", ha indicado el primer chef en lograr dos estrellas Michelin en Andalucía.