El PSOE advierte de la pérdida de una ayuda de 450.000 euros para empleo

El Ayuntamiento tendrá que devolver 450.000 euros de una subvención comunitaria para financiar planes de empleo para jóvenes de Marbella si el equipo de gobierno no logra cumplir con el plazo de ejecución y los objetivos del proyecto, según señalaron ayer los concejales del PSOE José Bernal y Manuel Morales.

El Ayuntamiento logró la ayuda para financiar el proyecto Iterint de inserción laboral para 150 jóvenes del municipio que contempla cinco cursos de formación profesional con prácticas en empresas y beca por asistencia y tutorizados por cinco orientadores laborales, explicaron los ediles.

Sin embargo, el retraso en la puesta en marcha del proyecto ha supuesto que un plan que debería haber concluido antes del 31 de diciembre de 2018 haya necesitado que el Gobierno de España le concediera al Ayuntamiento una prórroga hasta el 30 de junio debido, según Bernal, a «la falta de capacidad política del delegado de Empleo», Cristóbal Garre.

Pese a la prórroga, el Ayuntamiento tiene muy difícil cumplir con los plazos ya que, según el concejal, al menos tres de los cinco itinerarios no se han puesto en marcha, «lo cual exigirá un indeseable aumento en el número de horas lectivas que el alumnado necesitará cursar por día para que así dé tiempo a finalizar el itinerario», agregó Bernal.

El PSOE achacó la demora en la puesta en marcha de los itinerarios al despido del equipo de orientación laboral, el 31 de diciembre. «El despido de los orientadores laborales pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de inserción laboral del 30 por ciento de los participantes en el proyecto y de la finalización de los itinerarios por, al menos, el 75 por ciento de las personas participantes, lo cual conllevará la devolución de la subvención», explicó Manuel Morales.

Los concejales denunciaron también el oscurantismo con el que, según ellos, el Ayuntamiento realiza la selección del alumnado del proyecto. «Se están vulnerando las bases del proyecto Iterint Joven porque no se ha realizado correctamente el proceso. Se han prescindido de las entrevistas de selección y de publicar las listas con la baremación de las personas candidatas», aseguró Morales.

Según el edil, los aspirantes que no han resultado seleccionados para los cursos que han empezado no han tenido la oportunidad de reclamar debido al oscurantismo en la gestión del plan. En cambio, los estudiantes que han comenzado los itinerarios «se sienten estafados» porque, según Morales, recibirán títulos no oficiales.

El delegado de Empleo, Cristóbal Garre, respondió que el programa Iterint Joven Marbella lo imparte con normalidad un equipo formado por orientadores labores, asistencia técnica externa y técnicos de la delegación.

El edil reprochó al PSOE que provoque, según él, una «alarma innecesaria en un asunto tan sensible como el del empleo» en el año en el que, aseguró, más programas y de mayor cuantía se han conseguido en esta materia. «El programa Iterint Joven se encuentra actualmente en su fase final de contratación de formadores y ya estamos planificando la inserción laboral de los participantes, tras el proceso formativo, con el fin de seguir cumpliendo los plazos», señaló el delgado de Empleo.

El concejal aseguró que el equipo que imparte los cursos está visitando empresas que cubran las necesidades del programa. «Nadie se ha quedado fuera del programa formativo, que avanza cumpliendo sus objetivos. El plazo del programa se ha ampliado en varias ocasiones para cubrir las solicitudes de formación», agregó.