"El futuro PGOU es una oportunidad para lograr grandes infraestructuras deportivas"

Además, ha sido campeona de Europa y del mundo - A partir de mayo, confía en cambiar el tatami por las sesiones plenarias y la Delegación de Deportes de Marbella

Fue la primer deportista malagueña en competir en unos Juegos Olímpicos. Lo hizo en los de Seúl, en 1988. Cuatro años más tarde, ganaría el oro en los de Barcelona. A partir de mayo, quiere ser la primera responsable política que haga que Marbella cuente con una piscina olímpica o una pista de atletismo homologada. También confía en mejorar las infraestructuras deportivas del municipio, entre ellas el Pabellón de Deportes de San Pedro, que lleva su nombre.

¿Qué espera aportar a la candidatura del PSOE y, en su caso, a la gestión municipal?

Vengo a aportar mi experiencia en el mundo del deporte y la gestión deportiva. He sido deportista, entrenadora y actualmente llevo la Dirección Técnica de la Real Federación Española de Taekwondo. Esta experiencia y la ilusión de poder trabajar por el desarrollo del deporte en mi pueblo, es una oportunidad que cerraría de la mejor manera una vida dedicada al deporte.

¿Cómo fue el momento en el que Bernal le pide que se sume a su candidatura?

Sorprendente y halagador. Cuando me reuní con él y hablamos, vi que era un buen líder, realmente preocupado por mejorar la vida de los ciudadanos de San pedro y Marbella, implicado en el deporte, con la intención de colocar la Concejalía de Deportes a la altura de otras concejalías de gran importancia en cuanto a atención y recursos. Había una apuesta clara por el deporte. Al igual que yo, entiende el deporte como una prioridad, con la importancia que tiene la práctica deportiva en todos los sectores de la población.

¿Le costó aceptar la oferta?

Me costó aceptar la propuesta porque nunca me había planteado entrar en este mundo. Hoy sé que no me he equivocado en mi decisión, consciente del compromiso y de la responsabilidad que asumo. No quiero mentir a los ciudadanos y hacer promesas que no se cumplen, pero no tiene que ser una utopía que San Pedro y Marbella no tengan con el tiempo un estadio de fútbol, una pista de atletismo o una piscina olímpica. El actual PGOU no ofrece posibilidades, pero lo que ahora es una limitación se puede convertir en una posibilidad a largo plazo con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

¿En qué estado se encuentran las infraestructuras deportivas del municipio?

La población y la cultura deportiva de la población han aumentado considerablemente en estos últimos años. La demanda es enorme. Sin embargo, las infraestructuras no han ido evolucionando a la par. Cada vez hay mas demanda y se necesitan más espacios y una oferta mas amplia que integren las nuevas modalidades deportivas. Esto evidentemente requiere de una inversión importante y en esa línea vamos a trabajar. San Pedro y Marbella tienen grandes deportistas que merecen que pongamos nuestra energía en este proyecto.

¿Y la situación de San Pedro?

San Pedro tiene 35.000 habitantes y un solo pabellón, se queda muy pequeño para la demanda existente. Como consecuencia, los espacios están saturados y no dan abasto. Hay una necesidad imperiosa de nuevos espacios para la practica deportiva.

¿Comparte el proyecto de construir instalaciones deportivas en la Finca La Caridad?

Comparto cualquier proyecto que trabaje en pro del deporte y en la creación de nuevas instalaciones. Pero lo que realmente me interesa es que en el próximo PGOU estén señalados los espacios para equipaciones deportivas. Nuestro objetivo a largo plazo es que San Pedro y Marbella puedan tener una pista de atletismo donde se puedan practicar todas las modalidades de este deporte; una piscina olímpica donde se puedan entrenar todas las disciplinas de este deporte, como la natación, el waterpolo o la gimnasia sincronizada; y, cómo no, un nuevo estadio de fútbol. Pero hay que empezar por renovar, actualizar y modernizar las que ya tenemos.

¿Es partidaria de los grandes eventos deportivos, como la Copa Davis o la Vuelta a España?

Claro que sí. Es importante para la ciudad, hay que traer grandes eventos, eventos nacionales e internacionales de calidad. Estos eventos traen consigo un impacto económico que deben suponer ganancias en diferentes sectores y en la creación de empleos. Pero tiene que haber un equilibrio entre el gasto que generan y lo que reportan a la ciudad y que no vaya en detrimento o sacrificio de los vecinos y la práctica deportiva de estos o la inversión en nuevas instalaciones tan necesarias para el municipio.