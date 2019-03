Denuncian el robo de más de 200 rejillas de alcantarilla en Marbella

La empresa concesionaria del servicio de agua y saneamiento de Marbella, Hidralia, asegura que, en los últimos seis meses, se han sustraído más de 200 rejillas de alcantarilla en diferentes zonas del municipio.

La empresa concesionaria, que ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional y la Local y la Guardia Civil, alerta de que estos actos ponen en peligro la seguridad de los vecinos del municipio. «No sólo la de los peatones, que pueden caer dentro de los huecos de las alcantarillas si se quitan las rejillas que los cubren, sino también para los vehículos, pudiendo ocasionar accidentes importantes», señalan fuentes de Hidralia.

La concesionaria admite que la reposición de las rejillas sustraídas no se puede hacer de forma inmediata. «Colocar una nueva alcantarilla definitiva requiere de entre dos semanas y un mes, principalmente porque la demanda es tan alta en estos momentos por los casos de robos que se ha agotado el stock de estas rejillas que no tienen un tamaño estándar», señalan las fuentes.

La reposición de estos elementos urbanos tiene, además, un gran coste económico. Hidralia calcula que volver a colocar cada una de estas rejillas cuesta alrededor de 300 euros, por lo que sustituir las más de 200 robadas supondrá un desembolso de más de 60.000 euros.

Estos robos no son un problema que afecte sólo a Marbella, sino que están sacudiendo a toda la Costa del Sol hasta Málaga capital, apunta la empresa concesionaria.

El primer municipio en hacer pública esta queja fue Torremolinos. Allí, Aguas de Torremolinos, a través de su cuenta de Twitter, denunció el robo de casi 200 imbornales. Después se sumaron otros municipios como Mijas, Fuengirola o Benalmádena, cuyo alcalde hizo un llamamiento a sus vecinos a través de las redes sociales.

«Creemos que es muy importante la colaboración ciudadana, que no duden en avisarnos a nosotros o a las autoridades cuando vean que se puede estar sustrayendo una de esas rejillas, o si ven algún vehículo sospechoso. Si no llevan el logo de Hidralia, no son operarios de Hidralia. Y si se encuentran con algún imbornal al que le falte la rejilla o que pueda haber sido tapado con algún objeto no adecuado, que nos avisen de inmediato a través de nuestros canales de comunicación habituales para señalizarlo», señala el gerente de la concesionaria, Carlos Corral.

El concejal de Obras de Marbella, Javier García, señala que se han detectado sustracciones de rejillas en urbanizaciones y zonas alejadas del término municipal y también en zonas céntricas. «Nos hemos encontrado con que en algunas calles se las han llevado todas», señala.

El concejal señala que el robo de las rejillas se debe a que el precio del material con el que están hechas ha aumentado después de que China haya dejado de fabricarlas.