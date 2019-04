Intervenido un atún rojo de 180 kilos pescado ilegalmente que se iba a comercializar en el mercado

La Guardia Civil de Marbella, en colaboración de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, ha intervenido un atún rojo de 180 kilos pescado ilegalmente y que iba a ser comercializado de forma irregularmente en un mercado de la ciudad. La actuación del Seprona se enmarca dentro de la lucha contra la pesca furtiva y la distribución ilegal de productos pesqueros. Según ha informado hoy el instituto armado, los agentes comprobaron el pasado 17 de marzo que tres personas transportaban un atún rojo en un vehículo hasta un mercado de Marbella donde iba a ser comercializado. Tras la inspección del ejemplar, que arrojó un peso de 180 kilos, corroboraron que el mismo había sido capturado ilegalmente, careciendo de cualquier tipo de documentación y etiquetado que acreditara su legal procedencia.

"La mercancía incautada, al no poseer ningún documento de trazabilidad, no podía certificarse como apto para el consumo humano por lo que se eliminó como residuo orgánico", han explicado. La captura, transporte y comercialización de productos sin etiquetado y documentación sobre la trazabilidad es una actividad ilegal y gravemente perjudicial para la sostenibilidad de los recursos marinos y para el consumidor, ya que no se puede comprobar que es completamente seguro el consumo del producto adquirido y no se garantiza el derecho de los consumidores a conocer que es lo que compran y de donde procede.

Por estos hechos se formularon las correspondientes denuncias administrativas ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga.