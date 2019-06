"Estamos cumpliendo los plazos previstos tras tener que retrasar la apertura"

El establecimiento, que entrará en servicio en marzo, estará ubicado en el edificio que albergó el emblemático hotel Don Miguel, que entró en servicio en 1974 y cerró sus puertas en 2004. La cadena francesa Club Med que gestionará el hotel comenzará a comercializar las reservas desde octubre.

El Magna Marbella, uno de los tres grandes proyectos hoteleros que se prevén construir en Marbella, tenía previsto abrir sus puertas este verano. Sin embargo, los promotores de la obra anunciaron a principios de abril que la entrada en servicio del establecimiento se retrasaba hasta marzo de 2020.

¿En qué estado se encuentra la obra del hotel en Marbella?

La obra va bien. Tras el anuncio del retraso se están cumpliendo los plazos que se esperaban. Estamos funcionando bien.

¿Les ha condicionado la inestabilidad urbanística de Marbella o el hecho de que el urbanismo funcione con el PGOU de 1986 tras la anulación del de 2010?

La construcción del hotel lo gestiona un grupo inversor, no el Club Med, pero a ni no me consta que la situación urbanística haya sido el motivo del retraso de la apertura del hotel. Además, tenemos una comunicación muy fluida con la Delegación de Urbanismo de Marbella.

¿A qué se ha debido el retraso de la apertura?

Han sido problemas relacionados con la estimación del volumen de trabajo para rehabilitar el antiguo hotel Don Miguel. Hasta que no se ha comenzado a trabajar no se sabía la envergadura del proyecto.

¿En qué punto se encuentra el proceso de selección de empleados?

Ahora estamos valorando las necesidades reales que tendremos en el hotel. A partir de septiembre se publicarán los puestos necesarios para iniciar la preselección y recibiendo currículum vitae. Luego comenzaremos el proceso de entrevistas a partir de octubre y noviembre.

¿A qué tipo de cliente estará en enfocado el Magna Marbella?

Vamos a seguir la misma estrategia que tenemos en la empresa, que es internacionalizar nuestros clientes. El turista francés siempre ha sido muy importante para Club Med, pero cada vez estamos más internacionalizados. Estamos muy abiertos en el mercado chino, donde ya tenemos presencia y es un mercado que, cada vez, viaja más por Europa.

Marbella se caracteriza por una planta hotelera de mucha calidad y hay previsto abrir otros tres establecimientos más –Magna Marbella, Four Seasons y W Marbella Resort– en los próximos años. ¿Hay demanda para tanta oferta de camas en un momento en que se recuperan los destinos del Mediterráneo?

El único destino que tendrá Club Med en España será Marbella. Los clientes fieles a nuestra empresa irán al Club Med. Lo único que buscamos es un amplio abanico de productos que ofrecer a nuestros clientes. Queremos fidelizarlos más, para lo cual le ofrecemos un amplio abanico de productos diferentes y de calidad.

Es frecuente equiparar Marbella con la Costa Azul. ¿Usted comparte esa comparación?

En Andalucía tenemos más días de sol, que es algo que busca el cliente francés. Marbella tiene también una temperatura media anual bastante agradable, lo que es una ventaja porque da más opciones a los viajeros.

¿Le preocupa el estado de la movilidad en Marbella, que carece de conexión ferroviaria y una autovía que suele tener retenciones en verano?

No. Club Med ha estudiado estas variables por lo que, si ha decidido que Marbella albergue el hotel, es porque satisface las necesidades que busca la empresa. Nuestros clientes vienen en grupos, por lo que no creo que se vean afectados por posibles problemas en la movilidad o las comunicaciones.