OSP acusa al PP de desplazar a cinco empleados de la Tenencia de San Pedro

El teniente alcalde en funciones de San Pedro, Rafael Piña, y la directora general de Cultura del núcleo de población, Gema Midón, ambos de OSP, aseguraron ayer que el Gobierno local en funciones, del PP, ha iniciado los procedimientos para trasladar a Marbella a cinco trabajadores municipales adscritos a la Tenencia de Alcaldía.

El Gobierno local, a pesar de encontrarse en funciones, ha desplazado a Marbella a tres empleados municipales que, durante este mandato, han desarrollado su labor en la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, según Piña. «Deberían esperando, como mínimo, a que hubiera un nuevo teniente alcalde para que decidiese si esos trabajadores continuaban en sus áreas», agregó.

El PP, que gobernará Marbella en mayoría absoluta tras los resultados de las elecciones municipales del 26 de mayo, tramitó también las órdenes de traslado para dos policías locales que cumplen funciones administrativas en San Pedro y responden ante el teniente alcalde, pero Piña bloqueó la operación, según el teniente alcalde en funciones.«Mientras yo sea teniente alcalde no se van de la Tenencia de Alcaldía. Continúan aquí, haciendo sus expedientes, pero están a la espera de lo que decida el próximo teniente alcalde. No sé si el nuevo teniente alcalde decidirá que sigan aquí, bajo su responsabilidad, o no.

Para Piña, los traslados que ha iniciado el Gobierno local evidencian «la idea de que la Tenencia de Alcaldía no tendrá la potestad que tiene ahora». «Algunas áreas de la Tenencia volverán a Marbella, aunque aquí se mantenga a algún personal», agregó.

La directora general de Cultura de San Pedro, Gema Midón, aseguró que «esta Tenencia de Alcaldía era antes una Oficina de Atención al Ciudadano. Gracias al esfuerzo de todos los trabajadores, esta Tenencia se ha convertido en lo que es. Muchos de los trabajadores están siendo desplazados a Marbella». «No sabemos si seguirá siendo lo mismo a partir del lunes», señaló en referencia al primer día hábil en el que el Gobierno local adquiera plenos derechos.

La alcaldesa en funciones, Ángeles Muñoz, que hoy toma posesión de su cargo, nombrará teniente alcalde de San Pedro a Javier García.

El concejal ha desempeñado las mismas funciones en las Tenencias de Alcaldía de Nueva Andalucía y Las Chapas, además de gestionar las delegaciones de Obras y de Parques y Jardines.

García contará con los concejales Javier Mérida y Begoña Rueda como responsables de Deportes y Derechos Sociales en la Tenencia de Alcaldía de San Pedro.