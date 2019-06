Médicos del Costa del Sol exigen la estabilización laboral antes de integrarse en el SAS

Los médicos del Hospital Costa del Sol de Marbella y del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena se han concentrado en la mañana de este viernes en el centro hospitalario para exigir un proceso justo de estabilización laboral previo a la integración de los profesionales de las Agencias Públicas Sanitarias de Andalucía en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Con anterioridad, tuvo lugar una asamblea donde el colectivo médico del hospital aceptó las movilizaciones propuestas por el Sindicato Médico de Málaga (SMM).

En la concentración, que ha sido el inicio de una campaña de movilizaciones para reivindicar esta medida, han estado presentes profesionales de la Agencia Pública Sanitaria Costa del Sol, que la actual Administración de la Junta de Andalucía pretende integrar en el SAS entre enero y agosto del próximo año, dentro de las previsiones de integración de las Agencias Públicas Sanitarias en la estructura del SAS y que anunció públicamente el consejero de Salud.

Ante el debate de si las Agencias Públicas Sanitarias deben integrarse o no en el SAS, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) defiende que no debe haber sistemas paralelos, sino que toda la atención sanitaria esté bajo el paragüas del servicio público sanitario.

Si esta medida se hubiera implantado en 2009, se hubiera hecho sin mayores problemas. Ahora, tras una crisis de diez años de duración se ha incrementado la temporalidad de la plantilla. Entonces había un 10% y ahora hablamos del 50% de temporalidad. Esto causa serios problemas para plantear el proceso de integración.

"Con todo ello, no pretendemos que todo el personal temporal pase a ser estatutario, ya que no sería justo, pero no son pocos los profesionales que accedieron hace más de 10 años, superando una oferta pública de empleo para ocupar una plaza indefinida, que después como consecuencia de la crisis quedaron como temporales", explican los facultativos en un comunicado.

El proceso de estabilización del empleo público de 2017 contempló que debían incluirse las Agencias Públicas Sanitarias de Andalucía. Llego incluso a establecerse el número de plazas por categoría y Agencia. Para el Hospital Costa del Sol se aprobaron 39 plazas de facultativos, incluso se estableció que los exámenes se iban a hacer coincidir con los del SAS y los de otros servicios sanitarios de otras comunidades autónomas del país. Este proceso de estabilización se está realizando en la actualidad en el SAS, mientras en las Agencias Públicas Andaluzas se ralentiza con la anterior Administración y se paraliza con la actual, situación en la que nos encontramos.

Así, exigimos que antes de la integración laboral se produzca la estabilización pues de lo contrario se aboca a una grave situación de precariedad laboral a profesionales que apostaron por trabajar en las Agencias Públicas Sanitarias, superaron una oferta pública de empleo y después vieron modificarse el marco jurídico quedando como temporales. Hicieron lo que se les exigía y ahora cambiando de nuevo las reglas del juego, la Administración Andaluza les condenará a la precariedad cuando se produzca la integración.