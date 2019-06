San Pedro pierde autonomía con el nuevo equipo de gobierno de Marbella

Los concejales del PP destinados a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, Javier Mérida y Begoña Rueda, estarán supeditados a las decisiones del Ayuntamiento de Marbella para desarrollar sus funciones al frente de Deportes y Políticas Sociales, respectivamente. A pesar de que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, reforzará con dos ediles la Tenencia de Alcaldía, ésta perderá autonomía respecto al mandato anterior, cuando OSP estaba al frente del ente a través del cual el Consistorio gestiona el núcleo de población.

El concejal Javier Mérida, exdelegado de Deportes en el Ayuntamiento entre 2017 y 2019, se ocupará durante los próximos cuatro años de las actividades deportivas y el desarrollo de proyectos en San Pedro, pero «la central será Marbella», señaló ayer edil Manuel Cardeña.

Mérida y el teniente alcalde de San Pedro, Javier García, tendrán competencias en deporte «en el distrito» –en referencia a San Pedro–, pero «se tendrá que contar con la delegación, que está en Marbella», advirtió el concejal.

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales, Isabel Cintado, apuntó que «la delegación general está en Marbella», a pesar de las competencias de las que disponga Rueda en la Tenencia de Alcaldía de San Pedro. «Es como el sector sanitario. Delegación de Derechos Sociales hay una, en Marbella. Delegación hay una en todo el término municipal, pero hay algunas competencias delegadas. Estás competencias seguirán delegadas en la persona de Begoña Rueda», señaló la edil.

La edil de Políticas Sociales de la Tenencia de Alcaldía se ocupará de las subvenciones a las asociaciones sociales y vecinales del núcleo de población y los centros de mayores.

Los anuncios de Cardeña y Cintado se suman al que dio el portavoz municipal, Félix Romero, a mitad de mes, en la primera rueda de prensa tras la sesión plenaria en la que Muñoz tomó posesión como alcaldesa. El concejal aseguró que la Tenencia de Alcaldía de San Pedro «seguirá teniendo actividad» durante el mandato, pero advirtió de que «en todo el término municipal no hay más que un gobierno. Quien espere una situación en la cual no haya relación entre las competencias que puedan tener en Deportes los compañeros de Marbella y San Pedro, eso no se va a producir», apuntó.

El colectivo de los empresarios de San Pedro Alcántara, Apymespa, criticó en septiembre al PP por ceder a OSP (entonces, socio en el gobierno del Ayuntamiento) la totalidad de la gestión de la Tenencia de Alcaldía y desentenderse de los problemas del núcleo de población.

«Los vecinos de San Pedro que han votado a la alcaldesa (Ángeles Muñoz) quieren que ejerza también sus funciones aquí», apuntó entonces la presidenta, Ana García.