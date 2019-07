Muñoz confía en disponer en verano de la antigua sede de Urbanismo

El Gobierno local prevé firmar este verano el protocolo para que la Junta de Andalucía le ceda el edificio que en su momento albergó la sede de la Delegación de Urbanismo, según señaló ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

La intención del Gobierno local es que la Junta ceda cuanto antes el inmueble y que el Ayuntamiento inicie las obras de rehabilitación para poner el edificio a disposición de la Consejería de Salud, indicó la regidora, que ayer se reunió en Sevilla con el consejero de Hacienda, Juan Bravo.

La propuesta del Ayuntamiento es que el edificio, cuya superficie ronda los 1.700 metros cuadrados, albergue un centro de salud que descongestione los dos con los que cuenta el núcleo urbano de Marbella: el de Leganitos y Las Albarizas.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, anunció a principios de mayo que la intención de la Junta es que el inmueble albergue parte de Salud Mental y de la atención sanitaria que prestan los centros de salud de Leganitos y Las Albarizas, y descongestionar así los dos equipamientos sanitarios.

Según la regidora, el compromiso de la Junta es no subastar el inmueble como, indicó, pretendió hacer el anterior Gobierno regional pero que no logró, según ella, al no encontrar compradores.

El anterior Ejecutivo regional entendió que el recinto no albergaba el espacio suficiente para acoger un centro de salud.

Muñoz aseguró que trasladó al consejero el compromiso del Gobierno local para que los presupuestos municipales contemplen la partida para financiar la reforma del inmueble.

«Se trata de un proyecto a tres bandas entre el Consistorio y las consejerías de Hacienda y Salud, en la que nosotros asumiríamos la inversión para la puesta en marcha del edificio mientras que Hacienda y Salud cederían el inmueble y pondrían el equipamiento y el personal necesario, respectivamente», apuntó la regidora.

La regidora añadió que en la cita con Bravo abordó otros proyectos previstos en el municipio y que dependen de la Junta, como la ampliación del Hospital Comarcal Costa del Sol, el Palacio de Justicia y el futuro del Albergue África, unas instalaciones de titularidad autonómica a las que «queremos sacarle más rendimiento para la ciudad. Pese a que acaba de comenzar la legislatura, son proyectos muy madurados que solo hay que ponerlos encima de la mesa para iniciar su ejecución lo antes posible», agregó.

Muñoz calificó de muy satisfactorio el encuentro con el consejero de Hacienda y destacó que sirvió para «continuar avanzando en el proyecto del futuro centro de salud en la antigua sede de Urbanismo».