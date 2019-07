La Junta aboga por incluir el tren en el Plan de Ordenación de la Costa del Sol

La Junta de Andalucía es partidaria de que el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, que se encuentra en proceso de elaboración, incluya el tren litoral desde Málaga y Fuengirola hasta Marbella. Se trata de una «conexión importante» y el Gobierno regional cuenta con un estudio informativo del Ministerio de Fomento que avala el proyecto, según señaló ayer el director general de Urbanismo de la Junta, José María Morente.

Sin embargo, el Ejecutivo regional decidirá si el documento contempla el proyecto tras oir las consideraciones de los ayuntamientos de la Costa del Sol, avisó Morente. «No quiero anticipar propuestas, porque quiero que éstas vengan de la mano de los ayuntamientos. Mientras no nos hayamos reunido con todos los ayuntamientos y todos hayan opinado, tanto los ubicados en la primera línea de playa como los de interior, no quiero adelantar nada», explicó.

Morente advirtió de que el objetivo del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, que la Junta prevé aprobar en esta legislatura, es «resolver el desequilibrio territorial de la comarca y potenciar los municipios del interior».

El director general de Urbanismo aseguró que la voluntad de la Junta es que los ayuntamientos participen en la elaboración del Plan de Ordenación, ya que «si un plan se impone y no está asumido por los consistorios, el plan no tiene futuro y es fuente de conflictos».

«A quien toca decidir es a la Junta porque es su competencia, pero si no se escuchan cuáles son los problemas y el plan no recoge respuestas a esos problemas, el plan no sirve. Queremos que el plan sirva a la Junta, a la Costa del Sol y a los ayuntamientos», explicó.

Morente, exdirector general de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, aseguró también que la Junta valorará medidas para aprovechar la autopista AP-7, entre ellas liberalizarla o subvencionar el peaje, aunque advirtió de que se trata de una infraestructura que depende del Gobierno central.

Según Morente, los «precios prohibitivos» de la autopista provocan que apenas tenga tráfico, mientras que la autovía esté sobrecargada y sufre frecuentes colapsos. «Es una gran infraestructura muy costosa no está resolviendo problemas territoriales ni está ayudando a que funcione bien la Costa del Sol. Los atascos son tremendos y el ritmo de circulación no es razonable», señaló.

José María Morente anunció que a las reuniones que mantendrá con los ayuntamiento de la Costa del Sol a partir de septiembre asistirán los directores generales de Infraestructuras y de Movilidad de la Junta.