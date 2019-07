El PSOE cuestiona el proyecto para crear 1.200 aparcamientos

La concejal socialista, Blanca Fernández, anunció ayer que su formación preguntará en la próxima sesión plenaria sobre diferentes aspectos de un plan con el que el Gobierno local quiere habilitar, en diferentes puntos del municipio 1.200 plazas de aparcamiento mediante la creación de cinco instalaciones subterráneas y otras tres en superficie.

El anunció del Gobierno local carece de información sobre la procedencia de los fondos para pagar las actuaciones o los plazos del proyecto. «Se habla de un presupuesto que no cubrirá ni en lo más mínimo el proyecto que se ha anunciado. Además, no han facilitado datos importantes como el inicio y el fin de dichas actuaciones, así como la titularidad de los aparcamientos, si serán por concesión o no y su coste global», apuntó la edil.

El PSOE, principal partido de la oposición, estará vigilante para que el equipo de Gobierno culmine las actuaciones sin que éstas supongan «un despilfarro económico para las arcas municipales o para evitar que sea un nuevo anuncio mediático y que carezca de alguna base real», apuntó la concejal socialista.

«Los dos últimos planes de aparcamientos planteados por el Partido Popular hace dos mandatos tuvieron que cancelarse por no resultar rentables, por lo que existe un serio riesgo de que el nuevo plan corra la misma suerte», agregó la concejal.

Por su parte, el edil de Obras, Diego López, anunció el domingo el inicio de los trámites para la creación de las 1.200 plazas de estacionamiento, que forman parte de un plan para construir 3.000 aparcamientos en el municipio a través de la recuperación de estacionamientos de titularidad municipal o la construcción de equipamientos subterráneos.

El Gobierno local dedicará este año al proyecto una partida de 1,7 millones de euros con cargo a los fondos que el Ayuntamiento ha recuperado en los procedimientos judiciales por corrupción.

El Consistorio tiene previsto construir cinco aparcamientos subterráneos en la calle Salvador Rueda, con 168 plazas; en José Luis Morales Marín, con 187; en Doha (88); en Plaza de Toros (210) ;y Fuente Nueva, en San Pedro (173).