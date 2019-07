Veinte librerías participan desde hoy en la Feria del Libro de Marbella

Unas 20 librerías participan en la Feria del Libro de Marbella, que comienza hoy y que finalizará el 18 de agosto.

La mayor parte de las firmas que se dan cita en el evento, ubicado en el paseo de la Alameda, son del municipio, aunque también hay establecimientos que proceden de Málaga capital, Granada, Sevilla, Córdoba, Madrid y Huesca.

El horario para visitar los expositores será de lunes a sábado, desde las 11:00 hasta las 14:00 horas y desde las 19:00 hasta las 23:00 horas; siendo el horario de los domingos: de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas.

La periodista Concha Montes inaugurará la Feria del Libro con un pregón que pronunciará, a las 20.30 horas, en el Hospital Real de la Misericordia.

Montes avanzó que su intervención será «sencilla y modesta, desde el parecer de una lectora empedernida y una persona que no entiende la vida sin ni un libro entre las manos. El pregón girará sobre la idea de cómo algunos libros se encadenan a nuestra existencia. No puedo rendir pleitesía a todos y cada uno de los libros que me han acompañado y que me acompañan en mi vida, pero sí haré un recordatorio de la importancia que los libros tienen en mi vida y, seguro, la tienen para cualquier lector que ame la literatura», dijo.

El pregón contará con anécdotas y vivencias de infancia y adolescencia que ha vivido Montes con los libros. El cierre será un tributo a los autores «que no estarán jamás en las listas de los libros más vendidos ni serán superventas, pero son igualmente magníficos» y una lectura de un pasaje literario con el que la pregonera intentará contagiar la emoción por los libros.

La edición 2018 de la Feria del Libro contó con 18 expositores de librerías y editoriales del municipio y 40 actividades como la presentación de obras en el Hospital Real de La Misericordia, la firma de ejemplares y los talleres para los lectores de entre 5 y 12 años.

El pregonero fue el poeta y periodista Antonio Lucas, Premio Adonais por Antes del mundo, Premio Internacional Ciudad de Melilla por Los mundos contrarios y Premio Loewe por Los desengaños.