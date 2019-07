Fallece Ana Martín, fundadora de la empresa Siempre Guapa

La fundadora de la empresa Siempre Guapa, Ana Martín, ha fallecido en el Hospital Costa del Sol de Marbella, como consecuencia del cáncer contra el que estuvo luchando desde hace más de cinco años.

Esta marbellí de 45 años, creó en 2014 una empresa de estética oncológica para ayudar a todos los pacientes con cáncer a normalizar su vida paliando los efectos de la lucha contra el cáncer a nivel físico, para mejorar su calidad de vida a nivel psicológico y social.

"Tengo la necesidad de productos que me hacen falta para poder estar guapa a pesar de los efectos negativos de la quimioterapia, que se cae el pelo, las cejas o las pestañas. Aparte de que pierdes un pecho, algunas mujeres incluso no pueden conservar el pezón, unas necesitan prótesis, otras no", comentaba Ana Martín, en un reportaje publicado en La Opinión de Málaga, con motivo de su iniciativa empresarial.

Consciente en primera persona de los estragos de esta lucha contra la enfermedad, Ana Martín creó su empresa pensando principalmente en las mujeres, a las que además de consejos y productos de estética, facilitaba otros servicios concertados de profesionales en atención psicológica, dietas o ejercicio físico.

"Intento ayudar y estimular a promover el que puedan estar guapas porque tengo todo lo necesario para poder seguir estando guapas por encima del cáncer", comentaba Ana Martín.

Las redes sociales se han inundado de testimonios de numerosas personas que han querido dar el pésame a su marido y a sus dos hijos pequeños y recordar su sonrisa, sus ganas de vivir, su lucha y, en definitiva, la belleza que Ana Martín ha dejado en este mundo, antes de partir.