El PP estima que tardará dos meses en licitar otra vez la redacción del nuevo PGOU

El equipo de Gobierno de Marbella, del PP, tardará unos dos meses en volver a licitar la redacción del PGOU después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento emitiese una resolución en la que deja sin efecto la actual adjudicación, al entender que existían defectos de forma en la tramitación.

Para elegir al equipo redactor que elabore el PGOU que sustituya al de 1986, en vigor desde que el Tribunal Supremo anulara el plan de 2010, el Ejecutivo local utilizará los mismos pliegos de contratación, a los que añadirá las modificaciones que ha señalado el tribunal administrativo, según apuntó ayer el portavoz municipal, Félix Romero.

«La mayor parte del trabajo ya está hecha. A la mayor brevedad posible estaremos en disposición de plantear esa nueva licitación. La mayor o menor brevedad del plazo dependerá de lo que nos digan los técnicos, pero no debe ir mucho más allá del mes o de un par de meses», apuntó el portavoz municipal.

Romero admitió que la resolución del tribunal administrativo es «un retraso momentáneo, lo que no nos parece positivo», pero matizó que no se trata de una demora «excesivamente grande. La resolución del tribunal administrativo es un retraso, pero no un parón. La voluntad del Ayuntamiento es redactar cuanto antes el PGOU. Adoptaremos las cautelas pertinentes para que la licitación sea una realidad a la mayor brevedad posible», reiteró.

El Gobierno local pretende dar la máxima naturalidad a la situación en la que se encuentra el proceso de redacción del PGOU ya que la contratación del equipo redactor es una tramitación «muy compleja, muy complicada y con uno de los niveles técnicos más importantes que puede hacer una Corporación municipal», explicó el portavoz municipal.

Romero destacó que las licencias urbanísticas «no tienen ningún problema» ya que, tras la sentencia del Supremo, el Gobierno local las aprueba en función de la versión del PGOU de 1986 adaptado a la norma urbanística andaluza. De hecho, el Gobierno local aprobó ayer en junta tres licencias para viviendas unifamiliares de lujo por un importe de 3,5 millones de euros.

El Gobierno local tendrá que volver a licitar la redacción del PGOU después de que el Tribunal Administrativo del Ayuntamiento estimara de forma parcial algunas de las alegaciones que presentaron los estudios de arquitectura Territorio y Ciudad –que dirige Manuel Ángel González Fustegueras y que redactó el PGOU de Marbella de 2010– y Ezquiaga Arquitectos, contra la adjudicación que había recaído en la firma sevillana Buró4.

El PSOE lamenta la «vuelta atrás» en la elaboración del PGOU que supone la resolución del tribunal administrativo, lo que ha atribuido a «la mala gestión del proceso de contratación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento».

El principal partido de la oposición recuerda que el pasado mes de marzo «ya exigíamos responsabilidad al equipo de Gobierno en la adjudicación para la redacción del Plan general, ya que tras solicitar acceso al expediente vimos puntos débiles que podían ser conflictivos».