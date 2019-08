Agreden en un mes a tres conductores de autobuses urbanos de Marbella

Al menos tres conductores de autobuses de diferentes líneas urbanas de Marbella han sufrido diferentes agresiones en un mes, en el transcurso de su jornada laboral, según denunció ayer el delegado de Transportes, Enrique Rodríguez Flores.

Una de las agresiones se produjo en Puerto Banús, una de las zonas de mayor afluencia de turistas en verano, cuando tres mujeres agredieron al conductor después de que éste les trasladara una serie de observaciones que debían cumplir en el interior del autobús, según el delegado. Las tres pasajeras iban acompañadas de niños de corta edad que transportaban en carritos de bebé.

Según algunos testigos, las pasajeras reprendieron al conductor por no querer estacionar fuera del espacio habilitado en la parada.

Otro ataque lo protagonizó un joven que arrojó una piedra contra la puerta de acceso del autobús, próxima al asiento del conductor. Según algunos testigos, el conductor le comunicó al viajero que antes de subir tendría que apagar el cigarrillo que se estaba fumando a lo que el individuo respondió cogiendo y arrojando una piedra contra el autobús.

Tras las agresiones, la empresa concesionaria del servicio ha incorporado de forma aleatoria en autobuses de las once líneas urbanas inspectores vestidos de paisano para evitar que se repitan las agresiones.

Además, el Ayuntamiento y la concesionaria, que mantuvieron contactos tras tener conocimientos de las agresiones, impulsarán una campaña para concienciar a los vecinos de Marbella sobre las normas que tienen que respetar en el transporte público.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el delegado de Transportes aseguraron que las agresiones son puntuales y que el Ayuntamiento está analizando los casos para tratar de recabar más información.

«Son agresiones puntuales de comportamientos aislados de usuarios y que no siguen una tendencia. Son casos aislados que no se pueden evitar. Seguimos trabajando para que no haya ningún caso más», señaló el delegado de Transportes, que destacó el aumento que ha registrado la demanda del servicio del autobús urbano desde que el 1 de mayo los vecinos empadronados en Marbella pueden viajar de forma gratuita.

Según el Ayuntamiento, la Delegación de Transportes ha emitido cerca de 55.000 abonos que permiten a los usuarios censados viajar sin pagar el precio del billete.

Por otra parte, ayer entró en servicio la línea 6B, que conecta el centro de Marbella y la zona residencial de Bello Horizonte.