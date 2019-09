La lucha de la Generación Verde

Uno de los puntos clave de este proyecto es la presencia en las redes sociales, donde difunden su actividad y a través del cual pueden enviar mensajes a los más jóvenes para que se unan a la causa y se conciencien sobre la necesidad no solo de mantener limpia la ciudad, sino de reducir y reutlizar todo lo que tengamos en casa para evitar el uso de materiales contaminantes para el planeta.

Gente joven, verano, vacaciones y Marbella. A muchos se os viene a la cabeza las palabras fiesta y playa, ¿verdad? Para la mayoría, esta época del año se trata de pasarlo bien y dejar de pensar en todas las preocupaciones pero, para otros, es un buen momento para intentar cambiar el mundo, pero de verdad, lejos de las redes sociales y el postureo que se enconde tras una fotografía o un mensaje.

Para este grupo de jóvenes, la crisis medioambiental y los problemas provocados por el plástico y la contaminación del mar está a la orden del día. Ellos deciden luchar por un mundo mejor, mostrar su compromiso por la ciudad que los ha visto crecer y por el mundo que quieren recorrer, porque ellos son mucho más que eso, ellos son Generación Verde. Detrás de este proyecto se encuentran Andrea Gálvez, Sofía Rastelli y Teresa Durán.

Todo comenzó un 12 de julio de 2019, cuando Andrea Gálvez comenzó con una amiga a recoger basura. «Fue ahí cuando nos dimos cuenta que no había o no conocíamos ninguna asociación que tratara este tema», cometa Andrea. A partir de ahí, asumieron el reto de reunir amigos y conocidos con el objetivo de reunirse para recoger basura. Lo que en un primer momento pensaba que iban a ser diez personas, acabó reuniendo a 60 jóvenes de entre 16 y 25 años concienciados con el medio ambiente. «Ahora parece que la conciencia por cuidar el medio ambiente llega antes, porque yo con 16 años no hubiese ido», comenta Gálvez.

Han actuado en el Mirador de la Montua, Bello Horizonte o Las Chapas. «Es un trabajo de investigación, hacemos fotos y las compartimos», explica Teresa. Aunque la recogida de basura es una parte vital del proyecto, detrás se encuentra un trabajo mayor y más complicado como es impulsar la reducción y la reutilización, según comenta Sofía. «Que la gente sea consciente, que lleve un modo de vida ecológico y sostenible, que se puede y que es económico», afirma.

Ante el éxito, nacieron las redes sociales de Generación Verde, que cuentan en instagram con casi 600 seguidores. «Creo que hemos creado una iniciativa a nivel local que hacía mucha falta en un campo desconocido como es el medio ambiente», explica Sofía Rastelli. Actualmente, se trata de un proyecto, aunque están trabajando para constituir una asociación.

Cada sábado Sofía, Andrea y Teresa suben a las redes de Generación Verde un cartel con los datos de la quedada, que se lleva a cabo los jueves por la tarde. En este mes de y medio de andadura han hecho cinco salidas por Marbella recogiendo basura. «Nos hemos encontrado muchas toallitas, colillas, incluso electrodomésticos como una nevera o una tostadora,latas y bolsas en proceso de degradación», explica Teresa. Una vez finalizan las labores de limpieza, el Ayuntamiento pasa a recoger los residuos, previo aviso.

Cuentan que en ciertas partes, la suciedad acumulada puede verse por Google Maps, lo que quiere decir que lleva años sin ser recogida.

Aunque empezaron esta aventura como un reto personal, ahora la situación es diferente, cuentan con el apoyo de asociaciones como ProDunas, Moana, talleres La Ola, Marbella es Más, etc.«Ahora que tenemos tanta fuerza y nos estamos consolidando se están poniendo en contacto con nosotros para ayudarnos», explica Gálvez.

Sin duda, lo que las ha impulsdo a llevar a cabo esta propuesta es la situación actual del planeta. «Hemos llegado a un extremo en el que se hace o se deja todo y nos hundimos todos. Estamos destruyendo lo que nos la da vida», lamenta Rastelli.

Por esto y por más, este grupo imparable no cesará en su labor de concienciar y difundir estos valores a todas las personas dispuestas a poner su granito de arena como han hecho ellas en la lucha por un mundo mejor para nosotros y las nuevas generaciones.