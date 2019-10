El PP admite que carece de fondos para reabrir el vivero de Nueva Andalucía

El delegado de Fomento Económico y Pymes de Marbella, Cristóbal Garre, reconoció ayer que el Ayuntamiento de Marbella carece de subvenciones con las que poner en marcha el vivero de empresas de Nueva Andalucía, el único distrito que carece de esta infraestructura después del proyecto que prepara el Consistorio para habilitar en Las Chapas un centro con el que apoyar a los nuevos emprendedores.

El gobierno local no encuentra financiación pública para reactivar el centro empresarial de Nueva Andalucía desde que el Ayuntamiento perdiera una ayuda de un millón de euros que había obtenido a través de un programa de la Cámara de Comercio, durante los meses en que se produjo el cambio de Ejecutivo tras las elecciones municipales de 2015. «Es el problema que más me duele. No hay una subvención a día de hoy. Después de perder aquella, no hay una subvención que sustituya a ese programa», explicó el delegado de Fomento Económico y Pymes.

El gobierno local ha tratado de dedicar a la apertura del vivero de empresas –cuyo coste ronda los 1,2 millones de euros– parte de los 15 millones procedentes de los fondos comunitarios para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), pero la Junta de Andalucía, administración que gestiona las ayudas, no reconoce a Nueva Andalucía como zona prioritaria. «La Junta no entiende que Nueva Andalucía es una zona desfavorecida, por lo cual no es una zona prioritaria para este tipo de fondos», agregó el delegado de Fomento.

Ha destinado a un técnico municipal a buscar fondos comunitarios dedicados a la innovación –que cubrirían hasta el 92 por ciento del coste de reapertura– «y lograr como sea financiación para que el vivero de empresas de Nueva Andalucía vuelva a ser una realidad».

Según Garre, el Ayuntamiento podría asumir con fondos municipales la inversión de la reapertura, pero la intención del equipo de gobierno es lograr una subvención para evitar que el coste recaiga en los vecinos de Marbella.

El objetivo del Gobierno local es crear en Nueva Andalucía un vivero experimental que complemente a los centros empresariales de Marbella y San Pedro, ya en funcionamiento, y el que se proyecta en Las Chapas.

Las instalaciones en las que el Ayuntamiento trata de abrir el vivero en Nueva Andalucía, y que en la actualidad utilizan los operarios municipales, cuenta con tres plantas de 1.500 metros cuadrados de superficie. «Es el vivero que más espacios tiene y que más posibilidades tiene. Cuenta con oficinas diáfanas de 500 metros cuadrados de superficie», apuntó el delegado de Fomento, Cristóbal Garre.