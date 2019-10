El restaurador Santiago Domínguez, socio de honor de La Carta Malacitana

El restaurador Santiago Domínguez será nombrado el lunes socio de honor del colectivo La Carta Malacitana. El colectivo, que se fundó en Málaga hace once años para defender el patrimonio gastronómico malagueño, reconocerá así «el vínculo de amistad y profesionalidad» del restaurador con «la provincia en general y Marbella, en particular», señaló el presidente, Antonio Carrillo. «Santiago tiene el perfil perfecto para ser socio de honor. Es una de las personas que, en la década de los 50, tuvo la visión de lo que sería Marbella en la posteridad. Marbella tuvo suerte en que pioneros como él aparecieran para mejorar lo bueno que tenía esta tierra», agregó.

Carrillo recordó los inicios del establecimiento de Santiago, «cuando la cerveza la traía en camiones desde Madrid».

Santiago Domínguez señaló: «No sé si merezco esta distinción o no. Lo que sí sé es que, desde el primer día que llegué a Marbella, me uní a la gente de aquí. Siempre he estado con ellos y me han tratado muy bien. Lo que soy y lo que tengo se lo debo al pueblo de Marbella. Hasta que muera estaré muy agradecido», añadió.

El cocinero y empresario, de origen castellano pero afincado en Marbella desde hace décadas, se convertirá en el tercer socio de honor de La Carta Malacitana.