Críticas entre PP y OSP por la apertura de una parte del rocódromo

La reapertura de una parte del rocódromo de San Pedro ha desatado los reproches entre PP y OSP, socios de gobierno entre 2017 y mediados de 2019 y que se atribuyen el logro de recuperar unas instalaciones que llevaban cerca de diez años en desuso.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, señala que el Ayuntamiento ha recuperado y puesto en funcionamiento unas instalaciones deportivas «que fueron un referente de la escalada en su momento».

La regidora indicó que unas primeras actuaciones han permitido acondicionar la zona del rocódromo ubicada en la parte trasera de una pista de frontón y que el objetivo es elaborar un proyecto que permita reabrir la zona del espacio deportivo que llegó a albergar dos campeonatos de Europa de escalada. «Haremos un esfuerzo inversor para que el rocódromo esté en perfectas condiciones de mantenimiento y cuente con las garantías de seguridad. El gobierno local apuesta por las instalaciones deportivas del municipio», señaló la regidora, que calcula que la localidad cuenta con unos 300 aficionados a los deportes de montaña.

El anuncio de la regidora ha suscitado las críticas de OSP, que, en un comunicado de prensa, expresó su «estupor e incrédulidad porque el PP se autoadjudique» la recuperación del rocódromo. Según OSP, las declaraciones de la alcaldesa están «completamente fuera de la realidad». «Hay que ser muy poco honestos, políticamente hablando, para hacer este tipo de declaraciones. Lo único que han hecho es autorizar el uso del rocódromo antiguo adjunto al frontón y gracias a las gestiones externas al Ayuntamiento», apuntaron.

Según la formación sampedreña, la recuperación del rocódromo la impulsó el Área de Patrimonio durante el pasado mandato, entonces gestionada por OSP. «El PP había estado ocho años gestionando y no había atendido la demanda de los clubes que llevaban más de dos décadas con la reclamación», agregó la formación sampedreña.

Además, según OSP, el club alpino Amadablan ha pagado un informe externo al Ayuntamiento que había solicitado el gobierno local del PP y que le ha permitido lograr la autorización para usar el rocódromo. «El Ayuntamiento no han puesto un solo euro. No permitimos que alcaldía se haga dueño de un trabajo que no le corresponde», indicó OSP.