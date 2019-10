Lara: "Que no nos tomen el pelo con el Palacio de Justicia de Marbella"

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, pidió ayer a las Administraciones Públicas que dejen «de tomar el pelo» con el proyecto para construir en Marbella un Palacio de Justicia.

Lara aseguró que ve con «escepticismo absoluto» y «absoluta incredulidad» los nuevos anuncios de Junta y Ayuntamiento para impulsar la obra.

El decano del Colegio de Abogados de Málaga afirmó que no se cree nada ya sobre la construcción del Palacio «porque en función de quién esté en el Ministerio de Fomento, la Junta o el Ayuntamiento, el mensaje es uno u otro. No me creo nada de ninguno de los partidos políticos porque estén donde estén la situación no es la misma, es peor», añadió.

El decano aseguró que «cuando vea que se inician las obras, entonces diré: ahora nos quedamos tranquilos. Toca enfadarse porque, por las buenas, todo son buenas palabras, buenos propósitos, buenas intenciones y ya llega un momento en el que piensas que te están tomando el pelo», apuntó. «Y no se lo están tomando a Javier Lara; se lo están tomando a los abogados malagueños a los que representa Javier Lara y a la ciudadanía. Quien tiene que pelear por la justicia somos los abogados. Nosotros decimos: ya está bien», agregó.

Francisco Javier Lara indicó que los diferentes edificios que albergan las sedes judiciales del municipio «cada vez están peor y en algunos no se puede estar del hedor que hay dentro. Ha llegado el momento de que la sociedad civil diga basta porque no podemos seguir permitiendo que tengamos las sedes judiciales que tenemos en Marbella», añadió.

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, señaló que su departamento «está valorando» la propuesta del Ayuntamiento de ceder una parcela en la que se podría construir el Palacio de Justicia.

Marín explicó que la decisión de buscar una alternativa a la anterior ubicación, un edificio junto al Hospital Comarcal Costa del Sol que perteneció al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento Juan Antonio Roca, se adoptó «tras los numerosos trámites administrativos que son necesarios llevar a cabo para desbloquear la situación del inmueble, cuya cesión fue acordada en un protocolo firmado con el anterior Gobierno días antes de las elecciones andaluzas».

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, añadió que están trabajando en buscar suelo para albergar esta infraestructura vital para Marbella ante las objeciones puestas por el Ministerio de Fomento y plantea ceder a la Junta una nueva parcela de 38.000 metros cuadrados junto a la carretera de Ojén.