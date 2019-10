"Los programas de cocina con celebrities vulgarizan la gastronomía"

En noviembre de 2020 representará a España en el certamen internacional del concurso, que se celebrará en París.

Estudiando Pedagogía encontró su profesión. Cocinando en el piso de estudiantes en Málaga o elaborando galletas en los periodos de exámenes supo que su futuro estaba en la gastronomía y cambió las aulas de la UMA por la Escuela de Hostelería de Benahavís, en la que estuvo dos años. La cocinera sampedreña Raquel García ganó el lunes en Madrid el concurso gastronómico femenino La Cuillére d'Or, el primero que se celebra en España. En noviembre de 2020, la cocinera de 23 años del restaurante Nobu, que ya ha ganado otros concursos gastronómicos, representará a España en la fase internacional del concurso, que se celebrará en París. A pesar de los diferentes premios que ha logrado, reconoce que aún no le ha cogido el punto a la paella.



¿Qué supone haber ganado este concurso?

Supone dar un salto muy grande respecto a los concursos a los que estoy acostumbrada. Me presenté porque lo vi como un reto muy grande, pero también como una prueba para motivarme más y salir del trabajo rutinario de cada día. El concurso es diferente a la cocina a la que estoy acostumbrada.

¿Cuánto hay de saber hacer y cuánto de inspiración para concurrir a este tipo de concursos?

Yo siempre intento tirar de tradición, especialmente la tradición malagueña, con recetas antiguas, algunas de ellas perdidas. Me gusta introducir novedades o cambiar algunas cosas, pero siempre con recetas tradicionales.

¿Cuál es su próximo reto?

Mi reto siempre ha sido abrir un restaurante aquí, en San Pedro Alcántara. Un restaurante con una oferta basada en la tradición basada en lo que aprenda en el transcurso del tiempo hasta que abra el establecimiento. Pero sé que queda mucho porque me quiero formar muy bien. Mi reto más próximo es ganar la final del concurso La Cuillére d'Or.

Uno de los objetivos del concurso es reivindicar el papel de la mujer en el mundo de la gastronomía ¿en qué situación cree se encuentran las mujeres?

Hay muchas mujeres que no han visto bien el concurso porque entienden que es una forma de separar a las mujeres de los hombres. Pero si nosotras competimos por otra parte se nos puede escuchar más. Parece que, por ser mujer, parece que estás favorecida cuando, en muchas ocasiones, los platos los sacábamos sin nombre o los sacaban otras personas.

¿Cómo ha visto la desaparición de la Escuela de Hostelería Bellamar, en Marbella?

Con mucha pena. Las escuelas de hostelería son muy importantes y te enseñan mucha base, al menos en la que yo he estado. Tienes que aprender a hacer unas lentejas o un potaje. Sin eso, ¿para qué te sirve a hacer alta cocina si no dominas la base? Toda la innovación parte de una base.

¿Es importante la formación en el sector de la hostelería?

Muchísimo. Tú puedes trabajar en un restaurante sin formarte y vas a aprender, por supuesto. También me he dado cuenta de que lo que aprendes en la Escuela de Hostelería es muy diferentes a lo que te encuentras al trabajar. Pero ya tienes unos conocimientos, como los tipos de corte o manejar algunos productos.

¿Qué opinión tiene de los programas y concursos de gastronomía que se emiten por las televisiones?

Depende de cómo los programas te hagan ver la cocina. La modalidad celebrity no la veo tan bien porque vulgariza un poco la gastronomía. Hay otros que son muy buenos porque hacen ver a la gente técnicas de alta cocina y sabemos lo que se sufre dentro de una cocina. Aunque no sea igual, te acerca un poco.

¿Le gusta la comida rápida? ¿la consume?

No me gusta. Mi filosofía es que la comida tiene que alimentar, no sólo comer. Es importante consumir productos que te aporten, no sólo que te sacien. La última vez que consumí comida rápida fue hace mucho tiempo y fue porque salí de trabajar tras un día muy duro de servicio. Tenía muchísima hambre y era lo único que estaba abierto.

¿Cuál es su plato favorito para cocinar?

Me gusta mucho la pasta, pero sobre todo la paella. Pero no consigo que la paella me quede perfecta. La paella es uno de mis preferidos porque la hago mucho, pero hasta que no me salga perfecta no voy a parar. A mi me gustan las paellas finitas, com arroz y pocos ingredientes.