Los regidores de Marbella y de Estepona reivindican el tren litoral

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el regidor de Estepona, José María García Urbano, reivindicaron ayer la llegada del tren litoral que conecte ambos municipios con Fuengirola y Málaga, en un foro temático en el que abordaron la eficiencia de los transportes públicos en la Costa del Sol.

La demanda de los dos alcaldes del PP se produce dos meses después de que el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, cuyo partido es socio de gobierno del PP, asegurase, también en Marbella, que la provincia es una de mas accesibles de la región y que el tren litoral no es tan prioritario.

El regidor más crítico con la ausencia de la conexión férrea que vertebre la Costa del Sol fue el de Estepona, que aseguró que se trata de un proyecto que «ningún partido político se ha tomado en serio nunca, ni en el Estado, ni en la comunidad autónoma ni en otros ámbitos territoriales. Nunca se ha tomado suficientemente en serio hacer un tren que es necesario, un medio de transporte imprescindible», agregó el alcalde, en el foro organizado en Marbella por la Cadena Ser.

García Urbano señaló que en Madrid «se hacen continuamente líneas de metro de 30, 40, 50 kilómetros, aproximadamente la distancia que tendría este tren para enlazar Fuengirola con Estepona y, por qué no, con Algeciras. ¿Si en Madrid se hace cueste lo que cueste, por qué no en la Costa del Sol? No es un tema económico, como nos dicen, sino de decisión y criterio político», agregó.

El regidor apeló a «iniciativas ciudadanas y políticas en todos los ayuntamientos de la Costa de Sol con independencia de la composición de sus corporaciones para tomar, con toda energía y decisión, esa reivindicación, esa bandera».

Según el alcalde, «no se ha explorado de forma suficiente» una posible colaboración del sector privado en la construcción del tren. «Igual que hay autopistas de peaje en la provincia ¿por qué no buscar esa fórmula para el tren?», se preguntó.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, coincidió en que «es el momento» de exigir la infraestructura. «Todos los estudios marcan que se trata de una infraestructura que podría ser rentable. A nivel de movilidad, no me cabe ninguna duda. Pero incluso económicamente», agregó Muñoz, que también barajó la opción de una cofinanciación entre los sectores públicos y privados para ejecutar el proyecto.

La petición de los alcaldes colisiona con la postura del vicepresidente de la Junta. Preguntado por el proyecto, Juan Marín, de Ciudadanos, señaló que «no hay una provincia más accesible que la de Málaga» y que la movilidad en la comarca «no es el gran problema del turismo. No hay una provincia más accesible, tanto en términos de aeropuerto, como de cruceros, como de carreteras que la provincia», añadió.