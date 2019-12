«Ayudamos a un asilo de Antequera o a los damnificados por inundaciones en Murcia»

Es un tema particular del uso del divertimento. La forma en que la Hermandad capta fondos es a través de su Casa Hermandad. Parece que esta no reunía las condiciones acústicas necesarias.El restaurante ha ganado el pleito y el Ayuntamiento de Marbella ha dado a la Hermandad un local provisional en los bajos de la plaza de toros mientras insonorizan el otro local, de tal forma que permita adoptar las soluciones. Son gajes del oficio. Cuando uno no es profesional de la hostelería, pasan estas cosas.