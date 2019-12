Puerto Banús ofrece vuelos en helicóptero para descubrir Marbella desde el aire

Puerto Banús ha estrenado un nuevo servicio para que los visitantes puedan disfrutar de unas espectaculares visitas de los principales puntos emblemáticos de Marbella.

Se trata de un servicio de vuelo en helicóptero a través del cual se pueden descubrir unas perspectivas nunca antes vistas de lugares como el Pico de la Concha, Sierra Blanca, Nueva Andalucía y el puerto deportivo de Puerto Banús.

Los vuelos parten precisamente del dique de Levante de Puerto Banús y tienen una duración de unos diez minutos, a un precio de 99 euros por persona para un mínimo de cuatro pasajeros.

El servicio, disponible desde este mes de diciembre, se puede reservar a través del teléfono 952 909 800 o bien a través de la dirección de correo electrónico info@puertojosebanus.es.

Puerto Banús ya ofrece otros servicios para hacer de la estancia en el puerto una experiencia inolvidable como el servicio concierge a través del cual se puede contar con un asistente personal para reservar cualquier servicio, como un transfer desde Marbella, alquiler de vehículos o rutas gastronómicas de maridaje como "On the road, by Dani García".

Además, se pueden reservar experiencias como la "Ruta del atún rojo", por diferentes lugares de Cádiz; "La Toscana andaluza", para descubrir los secretos de la elaboración de los mejores aceites virgen extra y vinos de Málaga; o disfrutar de la velocidad en el circuito Ascari, para los amantes del motor.