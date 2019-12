«Antes del final de año me gustaría encauzar la hoja de ruta para el nuevo estadio de fútbol de Marbella»

El concejal de Deportes de Marbella confía en que el equipo de la ciudad, el Marbella FC, logre este año el ascenso a Segunda División A, aunque eso suponga, apunta, acelerar el procedimiento para la construcción de un estadio de fútbol más moderno, uno de los grandes proyectos que se fija el equipo de gobierno para este mandato.

­Entre los proyectos que contempla para 2020, Manuel Cardeña destaca el programa de patrocinio del Ayuntamiento de Marbella para los deportistas locales y el inicio de la tramitación de un futuro estadio de fútbol.

¿Qué balance hace de los primeros seis meses al frente de la Delegación?

Me he encontrado con un magnífico equipo de personas, con un plantel técnico muy bueno y con trabajo heredado de mis compañeros que me hacen ver el horizonte de las instalaciones deportivas muy bueno y que está ya dando sus primeros frutos con la remodelación de los campos de césped o la remodelación de los campos de fútbol de San Pedro.

Ha pasado de ser concejal de Medio Ambiente y Playas y consejero delegado de Acosol en el pasado mandato a concejal de Deportes ¿Ha pesado, a ojos de su partido, el apoyo que le dio el socialista José Bernal para que estuviera al frente de la empresa pública de aguas de la Costa del Sol?

También soy consejero ejecutivo de Acosol. Para nada me ha pasado factura. Tengo una tremenda responsabilidad y hay que darle una importancia muy fuerte a Deportes. Es un honor, una responsabilidad y una muestra de confianza. También he sido una de las piezas que se han fundido en Mancomunidad y Acosol para lograr un pacto entre todos los partidos políticos. Soy el secretario general del partido en Marbella y me siento muy apoyado por Ángeles Muñoz (alcaldesa y presidenta del PP local) y por mis compañeros de partido en la localidad, en la provincia y en la región.

¿Qué diferencia hay entre el cargo que ocupa en Acosol y el de consejero delegado de la empresa pública?

El consejero delegado tenía la amplitud total de funciones y ahora hay una bicefalia. Hay un consejero general, que es Carlos Cañavate (del PSOE), y un consejero ejecutivo. Muchos proyectos son mancomunados entre los dos. Él tiene un poco más de competencias que yo pero PP y PSOE trabajamos en un modelo de gestión que se pueda extrapolar en otras administraciones en las que ambas formaciones deben aprender a trabajar juntas.

¿Qué retos tiene para 2020?

Poner en marcha el Carnet del Deportista en los primeros meses del próximo año para que los deportistas locales tengan una cobertura de seguros. Vamos también a poner en marcha un programa de patrocinio y mejorar, de forma más acentuada, las instalaciones de Marbella y San Pedro. Antes del final de año también me gustaría encauzar la hoja de ruta para tener un nuevo estadio de fútbol.

¿Qué propuesta tiene, en este sentido, Deportes?

Creo que la construcción del estadio y la gestión la debe realizar el equipo. Hay que intentar que ellos construyan el estadio con un diseño aprobado por el Ayuntamiento. Hay que buscar la fórmula jurídica para que ellos hagan el estadio sin que los intereses de la ciudad se vean maltrechos.

¿Qué novedades hay sobre el proyecto de la pista de atletismo homologada?

Se está buscando ubicación en diferentes partes del municipio. Son 40.000 metros cuadrados lo que se está buscando para la pista de atletismo. Me encantaría que estuviera en la Finca La Caridad, por el simbolismo que tiene para la ciudad (perteneció al exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca), pero eso depende de procedimientos técnicos y administrativos.

¿Qué solución le dará al pabellón de baloncesto, motivo de sanciones al CB Marbella por las carencias?

Ellos sabían la situación con que se encontraban cuando adquirieron la plaza en la Liga LEB. Nosotros hicimos un esfuerzo de diseño de los vestuarios con una inversión fuerte. Tengo entendido que otras instalaciones no cumplen los requisitos, pero es a Marbella siempre a la que sancionan. He mandado cartas a la Federación pidiéndoles que tengan paciencia. Espero que, para enero, el CB Marbella pueda volver a jugar en el pabellón Serrano Lima.

¿Qué le parecieron las críticas de Enrique Agüera, candidato independiente del PP en las elecciones locales, a las instalaciones deportivas?

En el PP somos muchos y hay diferentes opiniones. Es su opinión, absolutamente respetable. Somos conscientes de que hay que dar un salto adelante en lo que se refiere a las instalaciones. Comparto su visión, pero en algunos aspectos no tenía razón.