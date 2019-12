"Cuando ayudas en un programa solidario te ayudas a ti también"

El colectivo recibirá, junto a Rotary Club Internacional y Cáritas, la Medalla de la Ciudad 2020 en reconocimiento de su labor solidaria. El acto se celebrará en el Teatro Ciudad de Marbella el 28 de febrero, Día de Andalucía.

Subraya el «espaldarazo» que supone para la asociación que preside recibir «una distinción de tal entidad». «Es crecer en el hecho de que el trabajo y la labor de la asociación es importante para la ciudad, necesario. Nos congratula mucho la Medalla. Damos a las personas una segunda o tercera oportunidad para que ordene su vida en función a aquello para lo que ha nacido», destaca. El colectivo, fundado hace 36 años, cuenta con cerca de cien voluntarios y unos 70 socios.

¿Cómo define al voluntariado del colectivo?

Son una parte fundamental. Yo misma soy voluntaria. Los primeros años de Horizonte los viví mucho con ellos. Me quedé viuda y me tuve que poner al frente de empresas y no lo dejé porque, cuando tú ayudas en un programa solidario, también te ayudas a ti. A mí me ayudó mucho en mi crecimiento personal cuando enviudé.

¿En qué momento se encuentra la asociación 36 años después de su aparición?

Ha cambiado mucho durante el tiempo. Ha ido cambiando en función de los cambios de la sociedad. Pero el recurso que entonces se hizo como una necesidad imperativa, ahora sigue siendo una necesidad grande. Es como el faro que guía a los barcos en el mar. La metodología de Proyecto Hombre siempre puede adaptarse a los tiempos y buscar al hombre y la mujer en sus necesidades más vitales.

¿Qué necesidades tiene la asociación?

Económicas, todas. Tenemos un programa que necesita más de diez personas trabajando a pleno rendimiento. Esas nóminas nos hace tener un presupuesto alto, que ronda los 370.000 al año y es una cantidad que hay que sacar a lo largo del año. Para nosotros es importante, desgraciadamente, tener que buscar esos medios de forma constante. Y no es fácil.

¿Por qué no es fácil? ¿A qué se debe la dificultad?

Cuando nosotros nacimos, en Marbella estaba la Cruz Roja y Cáritas. Ahora hay cerca de 45 asociaciones y todas recurrimos al Ayuntamiento o la Diputación. Es un 'combate' complicado de ganar. Por eso siempre tenemos que estar pensando en iniciativas como campeonatos de golf, cenas benéficas o en obras de teatro... Siempre estamos buscando esa ayuda económica que nos permita crecer.

¿Qué destacaría de la metodología que utiliza Proyecto Hombre?

Quien la conoce bien sabe que es útil para la rehabilitación de toxicómanos. Pero también es útil para toda la persona. Su nombre lo dice. Desde el momento en que llega una persona y firma el contrato con la asociación para hacer un programa terapéutico tiene que dejar en la puerta de la asociación sus dependencias. El programa cuenta con herramientas no solamente terapéuticas, sino educativas. Yo lo denominaría como el mejor proyecto educativo para que la persona tenga una segunda o tercera oportunidad en su vida.

¿A cuántos usuarios atiende la asociación en la actualidad?

Depende del programa que miremos. En el programa base tenemos una media anual de 30 personas. Si miramos el programa de Concilia, tenemos una media de siete personas al mes. En los proyectos para los adolescentes tenemos una media de cinco a ocho personas. Contamos también con un piso de acogida en el que hay una media de ocho persona al mes. En el ámbito de la prevención, que hacemos en colegios, tenemos una media de mil niños.

¿La administración pública está concienciada en la ayuda a los más necesitados?

Marbella es un pueblo con sentimientos solidarios. Pero, como te digo, se ha abierto tanto el abanico... Tienes que moverte mucho, estar en las redes sociales y estar en los medios de comunicación para que la gente no te olvide. Lo que sí destaco es que la gente nos respeta mucho porque sabe que, si hemos vivido todos estos años y si estamos todavía aquí, es porque estamos haciendo un gran trabajo.

¿Qué respuesta encuentra por parte de la administración pública?

Hay años que hay más suerte y años con menos suerte. Nosotros concurrimos a todas las ayudas que salen y que se ajustan a nuestro perfil, pero no siempre las logramos. El Ayuntamiento, este año, ha levantado un poquito más su ayuda. La Diputación Provincial, a veces, no siempre. Del Gobierno central cada vez va llegando menos. Hay que trabajar y pelear mucho las ayudas que proceden de la Administración pública