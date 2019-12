Padres del colegio Xarblanca piden profesores de educación especial

Padres del colegio Xarblanca reclaman a la Junta de Andalucía más profesores para atender a unos 40 alumnos que requieren una educación especial.

Los padres, que el pasado mes de noviembre elevaron un escrito con la solicitud a la Delegación de Educación de la Junta en Málaga, señalan que el número de docentes «no da abasto» para atender a los estudiantes que necesitan de los profesores especializados.

«Los niños con necesidades específicas necesitan más tiempo por parte de los monitores y éstos no pueden dar al resto de alumnos el tiempo que quisieran. Los niños no pueden salir a hacer actividades fuera del colegio porque, al tener tantos niños con necesidades, no hay monitores que puedan cubrir esas salidas», señala Miguel Rico, uno de los padres que han impulsado la petición a la Junta.

El colegio Xarblanca cuenta con una profesora de Pedagogía Terapéutica y otra de Audición y Lenguaje, más una monitora de apoyo y una psicóloga y los padres solicitan a la Junta «al menos, una profesora más. Necesitamos a alguien que ayude a estos alumnos con necesidades. Al menos una pedagoga más, que ayude y esté con estos niños», afirma Miguel Rico, que redactó la petición que los padres elevaron a la Delegación de Educación, además de recoger unas 400 firmas entre los padres del colegio para apoyar la solicitud.

Los padres tienen previsto realizar el 10 de enero una concentración ante las puertas del colegio, que consistirá en retrasar cinco minutos la entrada de los alumnos a las aulas, para expresar su reivindicación. «Tenemos que pensar en todos los alumnos del colegio que requieren educación especial», agrega Rico.

La Delegación de la Junta de Andalucía asegura que todos los cursos realiza «un estudio pormenorizado y una valoración de las necesidades de recursos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales».

Como resultado del estudio, la Junta realizó en noviembre una «redistribución y reasignación de los recursos. Este estudio se realiza de forma continua, por lo que se seguirán estas redistribuciones para optimizar los recursos y proporcionar la mejor atención a este alumnado», afirma la Delegación de Educación en Málaga.

Las peticiones de los padres del colegio Xarblanca son similares a las del Ampa del colegio Mario Vargas Llosa. Padres de alumnos de este centro se concentraron a mediados de diciembre a las puertas del colegio para reclamar profesores para atender a cerca de 45 alumnos que requieren una docencia especializada. «Son niños que, al estar desatendidos, no tienen un desarrollo como el del resto de compañeros y tienen el derecho a las mismas opciones y oportunidades que ellos», señala el presidente del Ampa del colegio Vargas Llosa, Jorge Gil.